En el calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) ya figuran todas las fechas de depósito correspondientes a 2026.

En el calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) ya figuran todas las fechas de depósito correspondientes a 2026. El cronograma está organizado de manera escalonada según el tipo de prestación y, en algunos casos, la fecha de nacimiento de los beneficiarios.

Por este motivo, ya se conocen las fechas en las que los nacidos entre el 1 y el 10 de cada mes recibirán sus pagos durante los últimos tres meses de 2026 .

¿Cuándo cobran los nacidos del 1 al 10 los pagos restantes de 2026?

Las fechas de pago confirmadas por la SSA para los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 son:

14 de octubre.

10 de noviembre.

9 de diciembre.

La SSA publica cada año su calendario oficial, en el que establece las fechas previstas para el depósito de los distintos beneficios del Seguro Social.

¿Qué se recomienda hacer si no se reciben los pagos a tiempo?

SSA aconseja a través de su sitio web oficial que, si no se recibe el pago en la fecha programada, se debe comunicar primero con su banco o entidad financiera, ya que es posible que se trate de una demora en el procesamiento del pago.

Si desde el banco no dan respuesta, puede llamar gratis al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) o comunicarse con la oficina de seguro social más cercana.

SSA aconseja a través de su sitio web oficial que, si no se recibe el pago en la fecha programada, se debe comunicar primero con su banco o entidad financiera, ya que es posible que se trate de una demora en el procesamiento del pago. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Mantener la información actualizada: ¿por qué los datos incorrectos pueden afectar a la regularidad de los pagos?

Desde el blog de la SSA aconsejan informar a la agencia sobre cualquier cambio en aspectos de su vida que puedan afectar la elegibilidad y el monto de sus prestaciones.

SSA solicita que se informen: