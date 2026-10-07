De tener que responder el aviso, la instrucción es hacerlo dentro de los 60 días posteriores.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede enviar diferentes avisos a los contribuyentes, ya sea para notificarles cambios y decisiones que los afectan o para solicitar una acción concreta.

El Aviso CP12 se encuentra entre estas comunicaciones y el Servicio del Defensor del Contribuyente -administrado por la agencia tributaria- explica qué significa y cómo actuar en caso de recibirlo.

Aviso CP12 del IRS: qué significa recibirlo

De acuerdo con la información oficial, este aviso se emite cuando los contribuyentes presentaron una declaración de impuestos con errores que afectan el monto del reembolso esperado.

Cuando se recibe esta notificación, el tributante puede recibir una devolución diferente a la estimada de forma inicial o tener un reembolso a favor cuando creía que debía impuestos o que no le correspondía cobrar nada.

El aviso se envía cuando hay errores en la declaración que pueden modificar el reembolso. Shutterstock

Qué deben hacer quienes reciban un Aviso CP12

La instrucción en estos casos es comparar el aviso recibido con la información que se proporcionó a IRS en la declaración de impuestos y cuando se esté de acuerdo no se tendrá que realizar ninguna acción adicional.

Por el contrario, cuando el tributante considera que IRS cometió un error, deben comunicarse con la agencia al número de teléfono que figura en la esquina superior derecha del aviso o responder por correo a la dirección que se indica en la comunicación.

Quienes elijan ponerse en contacto, deberán hacerlo dentro de los 60 días y se aconseja incluir toda la documentación que sea posible para probar su punto. Pasado este tiempo, los cambios realizados por la agencia no podrán revertirse.

Información importante para quienes reciban el Aviso CP12 del IRS

Si se recibe este aviso, la devolución de la agencia debería cobrarse entre cuatro y seis semanas, a no ser que se tengan pendientes otros impuestos o deudas.

La agencia indica, además, que, si se quiere corregir la copia de la declaración para mantener los registros en orden, el documento no debe ser enviado a la agencia.