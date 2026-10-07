Las deducciones tributarias de IRS reducen la renta imponible, es decir, la cantidad de ingresos que sujeta a impuestos.

Para los contribuyentes estadounidenses que cumplen con sus obligaciones tributarias, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece créditos y deducciones tributarias con el objetivo de brindar alivio fiscal.

Según el sitio oficial del IRS “usted puede reclamar los créditos y las deducciones cuando presente su declaración de impuestos para reducir sus impuestos”.

¿Cómo funcionan las deducciones tributarias del IRS?

Mientras que los créditos tributarios reducen la cantidad de impuestos que un contribuyente debe pagar, e incluso algunos pueden ser reembolsables, las deducciones reducen la parte de los ingresos que está sujeta al pago de impuestos. De esta manera, pueden disminuir la cantidad final de impuestos que se deben pagar.

La diferencia está en qué concepto se reduce: mientras los créditos afectan directamente el monto del impuesto, las deducciones disminuyen la cantidad de ingresos sobre la que se calculan los impuestos.

¿Cómo y por qué calcular la deducción de impuestos?

Elegir correctamente entre estos tipos de deducciones puede modificar la cantidad de ingresos que queda sujeta a impuestos . Por eso, en general, conviene comparar la deducción estándar con el total de las deducciones detalladas para determinar cuál permite una mayor reducción.

Para saber cuánto corresponde por deducción estándar, el IRS ofrece el Asistente Tributario Interactivo (ITA), una herramienta que responde preguntas y guía al contribuyente de acuerdo con su situación particular.

Para utilizarlo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al asistente “How much is my standard deduction?”. Seleccionar el botón “Begin”. Informar datos como el estado civil para efectos de la declaración y la fecha de nacimiento del contribuyente y, si corresponde, de su cónyuge. Completar la información solicitada sobre ingresos y otros datos tributarios. Responder las preguntas que presenta la herramienta de acuerdo con la situación personal. Al finalizar, el sistema indica el monto de la deducción estándar que podría corresponder según la información proporcionada.

Para los contribuyentes estadounidenses que cumplen con sus obligaciones tributarias, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece créditos y deducciones tributarias con el objetivo de brindar alivio fiscal. Olya Kobruseva

¿Qué tipos de deducciones tiene el IRS y quiénes son elegibles?

El IRS distingue entre la deducción estándar y las deducciones detalladas. Aunque ambas permiten reducir el ingreso imponible, funcionan de manera diferente.

La deducción estándar es una cantidad específica en dólares que se resta de los ingresos sujetos a impuestos. Este monto se ajusta de forma periódica de acuerdo con la inflación y puede variar según factores como el estado civil para efectos de la declaración, la edad y otras circunstancias.

También existe una deducción estándar adicional para las personas que tengan 65 años o más al finalizar el año tributario y para quienes sean ciegos.

Las deducciones detalladas, por su parte, permiten sumar determinados gastos que cumplen con los requisitos establecidos por el IRS, como:

Gastos médicos y dentales elegibles.

Determinados intereses hipotecarios.

Ciertos impuestos estatales y locales.

Contribuciones caritativas calificadas.

Además, para el año tributario 2025, el IRS incorporó una deducción adicional mejorada para determinadas personas de 65 años o más, sujeta a requisitos y límites específicos.

Existen algunos casos en los que el contribuyente no puede utilizar la deducción estándar, como determinadas personas casadas que presentan por separado cuando su cónyuge detalla las deducciones.

Requisitos para acceder a una deducción estándar

En general, para reclamar la deducción estándar se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

Presentar la declaración como persona física bajo un estado civil admitido, como:

Soltero. Casado que presenta una declaración conjunta. Casado que presenta por separado. Cabeza de familia. Cónyuge sobreviviente calificado.

No reclamar deducciones detalladas.

Si otro contribuyente puede declarar a la persona como dependiente, igualmente puede corresponder una deducción estándar, aunque el monto queda sujeto a límites especiales.

¿Quiénes deberían detallar sus deducciones?

Detallar las deducciones puede resultar conveniente cuando la suma de todos los gastos deducibles supera el monto de la deducción estándar que le corresponde al contribuyente.

En los casos en los que una persona no puede utilizar la deducción estándar, también puede ser necesario recurrir a las deducciones detalladas, siempre que tenga gastos que cumplan con los requisitos del IRS.

Por el contrario, si la deducción estándar es superior al total de los gastos que podrían detallarse, utilizarla suele permitir una mayor reducción del ingreso sujeto a impuestos y simplificar la presentación de la declaración.