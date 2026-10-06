El tiempo de procesamiento depende directamente del formato en el que se presentó la declaración.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explica a todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial cuáles son los plazos que se deben contemplar en cada caso cuando esperan recibir un reembolso de impuestos.

Es importante considerar que el estado de las devoluciones puede consultarse a través de varias vías y, de esta forma, seguir de cerca el procesamiento de la agencia hasta finalmente recibir el pago.

Reembolso del IRS: quiénes cobran más rápido

De acuerdo con el sitio web oficial de la agencia recaudadora, el plazo varía en función del formato en el que se haya presentado la declaración de impuestos. Si bien en general, la mayoría de los contribuyentes eligen hacer su presentación de manera electrónica, existen quienes aún envían su declaración en papel.

Los plazos según cada caso son:

Declaración electrónica: hasta 3 semanas desde la fecha en la que se presentó

Declaración por correo: 6 semanas o más desde el momento en el que fue recibida por el organismo

“Presentado electrónicamente las declaraciones de impuestos se procesan más rápido que las en papel, por lo que los reembolsos llegan más rápidamente, a veces dentro de los diez días si solicita un depósito directo”, explica la agencia.

Quienes presentan su declaración de impuestos electrónicamente reciben el reembolso más rápido. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes tienen que presentar una declaración en papel

Las autoridades especifican que el trámite debe realizarse de esta forma cuando:

Se quiere reclamar a un dependiente que ya fue reclamado en otra declaración de impuestos.

Se presenta fuera del período en el que se permite enviar declaraciones electrónicas, que es desde el principio de la temporada fiscal hasta mediados de octubre.

Causas que pueden demorar la emisión de un reembolso

Existen errores o circunstancias que causan demoras en la gestión de la devolución, como:

No firmar o que haya cálculos matemáticos mal hechos

Solicitar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo

Presentar una declaración enmendada

Solicitar alivio para el contribuyente perjudicado

Cómo consultar el estado del reembolso y cuándo está disponible

Según se indica, esta información puede conocerse:

A las 24 horas de presentar una declaración electrónica del año en curso

3 días después de presentar una declaración de años anteriores

4 semanas después de que se presente una declaración en papel

Accediendo a la cuenta en línea de IRS puede seguirse el estado de la gestión y, en caso de no tener la sesión iniciada, conociendo la cantidad a recibir, el SSN o ITIN, el estado civil y el año fiscal puede verificarse clicando aquí.