Un comité fiscal presentó una propuesta para limitar los beneficios anuales del Seguro Social a u$s 100.000 por pareja y u$s 50.000 por jubilado individual. La iniciativa, denominada Six Figure Limit (SFL), apunta a los retiros más elevados de la SSA y busca frenar el déficit del sistema antes de su insolvencia, proyectada en menos de siete años. El plan fue elaborado por el Committee for a Responsible Federal Budget. Según el informe de marzo de 2026, sin reformas estructurales la ley exige un recorte generalizado del 24% en todos los beneficios al momento de la insolvencia. La propuesta no ha sido convertida en ley y deberá atravesar el proceso legislativo para entrar en vigencia. El límite no aplica a todos los jubilados, sino solo a quienes perciben los beneficios más altos. Hoy, ese umbral de u$s 100.000 anuales en pareja solo lo alcanzan quienes trabajaron al menos 35 años con ingresos en o por encima del máximo salarial imponible de la SSA, actualmente u$s 184.500. El techo variaría según estado civil y edad de retiro. Estos son los límites proyectados a la edad normal de retiro (NRA): La versión ajustada por inflación generaría u$s 100.000 millones en una década y cerraría un quinto de la brecha de solvencia a 75 años. Las variantes con techo fijo durante 20 o 30 años ahorrarían hasta u$s 190.000 millones y eliminarían entre un cuarto y la mitad del déficit proyectado de la SSA. El impacto recaería de forma progresiva: entre el 60% y el 90% del ahorro provendría del quintil más rico de jubilados. Al mismo tiempo, el 70% u 80% de los beneficiarios de menores ingresos vería aumentar sus prestaciones efectivas, ya que el límite evitaría el recorte transversal del 24% que la ley actual contempla al momento de la insolvencia.