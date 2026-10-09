El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) es una asistencia del Gobierno de Estados Unidos que no se entrega en efectivo, pero ofrece alimentos saludables, educación nutricional y apoyo para la lactancia a personas que cumplen con determinados requisitos.

En este sentido, la ayuda está dirigida a mujeres embarazadas, mujeres que tuvieron un embarazo reciente, mujeres que amamantan, bebés y niños menores de cinco años. Sin embargo, los padres, abuelos y otro cuidadores pueden gestionar la solicitud para los niños a su cargo.

Los interesados que cumplan con ciertos requisitos como los criterios de ingresos, residencia y riesgo nutricional, pueden realizar la inscripción mediante una agencia local, que informa cómo completar el trámite y qué documentación presentar.

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda de alimentos WIC?

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las personas que pueden solicitar WIC son:

Mujeres embarazadas, durante el embarazo.

Mujeres en etapa de posparto, hasta seis meses después de la finalización del embarazo.

Mujeres que amamantan, hasta que el bebé cumple un año.

Bebés y niños menores de cinco años, mediante la solicitud de sus padres o cuidadores.

Cabe destacar que los límites de ingresos varían según la cantidad de integrantes del hogar y la ubicación. Shutterstock

¿Cuáles son los requisitos para recibir WIC?

Para acceder a WIC, las personas deben cumplir con estos requisitos principales:

Pertenecer a una de las categorías elegibles mencionadas anteriormente.

Cumplir con los límites de ingreso : los ingresos del hogar deben estar dentro de los topes establecidos por el programa, que generalmente corresponden al 185% del nivel federal de pobreza.

Tener riesgo nutricional : el personal de WIC realiza una evaluación gratuita para determinar si la persona cumple con este criterio.

Los solicitantes pueden residir en el estado o territorio donde presentan la solicitud.

Quienes reciben Medicaid, SNAP o TANF pueden cumplir con el requisito de ingresos a través de las reglas de elegibilidad categórica, aunque deben satisfacer los demás criterios del programa.

Para el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027, las personas que deseen consultar los montos correspondientes a su familiar pueden hacerlo en la tabla oficial de ingresos de WIC del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

¿Cómo solicitar WIC?

La solicitud se inicia mediante una agencia de WIC de la zona donde vive la persona interesada en adquirir el beneficio, ya que el procedimiento puede variar según el estado, donde algunas agencias permiten comenzarlo en línea o por teléfono, mientras que otras coordinan una cita para completar la inscripción.

La agencia puede solicitar comprobantes de identidad, domicilio e ingresos, o constancias de participación en programas como Medicaid, SNAP o TANF, según la situación de cada ciudadano, pero antes de asistir conviene consultar qué documentación se necesita.

Para conocer los pasos correspondientes al lugar de residencia, el solicitante puede consultar la guía oficial en español de USAGov sobre WIC o utilizar la herramienta de elegibilidad de USDA.