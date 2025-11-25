En esta noticia Seguro Social: cómo cambiarán los cheques a partir de enero de 2026

El comienzo de 2026 traerá un nuevo incremento para quienes dependen del Seguro Social, un ajuste anual que se aplica desde 1975 y que busca evitar que la inflación erosione el ingreso de los beneficiarios.

Para este ciclo, el COLA 2026 quedó fijado en 2,8%, un porcentaje que impactará directamente en más de 71 millones de personas entre jubilados, sobrevivientes y familias que reciben SSI.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), el aumento promedio será de USD56 mensuales para los jubilados. Sin embargo, los montos finales varían según la categoría del beneficio. Con el incremento aplicado, los pagos estimados quedarán así:

Trabajador jubilado : de USD2015 a USD2071

Pareja de adultos mayores con beneficios : de USD3120 a USD3208

Madre viuda con dos hijos : de USD3792 a USD3898

Viudo/a mayor viviendo solo : de USD1867 a USD1919

Trabajador discapacitado y su familia : de USD2857 a USD2937

Trabajador discapacitado: de USD1586 a USD1630

En paralelo, también aumentarán los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), cuyos montos máximos federales quedarán en:

USD994 para una persona elegible

USD1491 para un matrimonio elegible

USD498 para una persona esencial

Estos incrementos llegarán antes del inicio del nuevo año: los beneficiarios de SSI recibirán el cheque ajustado el 31 de diciembre de 2025.

Cómo saber exactamente cuánto vas a cobrar en 2026

A partir de principios de diciembre de 2025, la SSA enviará a cada beneficiario un aviso individual con los montos actualizados. Ese documento, de una única página, incluirá:

El nuevo valor del beneficio mensual

La cantidad exacta del aumento

Fechas de pago

Deducciones aplicadas, como Medicare

Información sobre cómo revisar el aviso en línea

Quienes ya tienen una cuenta en my Social Security podrán consultar allí el ajuste, recibir alertas y descargar los avisos sin esperar el correo postal. Para recibir la notificación digital del COLA, es necesario activar la opción antes del 19 de noviembre de 2025.

Además, desde esa misma cuenta se pueden hacer otros trámites: solicitar un reemplazo de la tarjeta del Seguro Social, revisar el historial de beneficios o verificar el estado de una solicitud.