El Gobierno de los Estados Unidos anunció una modificación importante respecto a la vigencia de las jubilaciones. Los ciudadanos que no hayan completado este trámite podrían percibir una suspensión en sus pagos o demoras a la hora de recibirlos.

Los cheques de la jubilación son emitidos a través de la Administración del Seguro Social (SSA) a las cuentas bancarias de todos los beneficiarios.

Es oficial: el Gobierno suspende los pagos de las jubilaciones de estas personas

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció, a partir de septiembre, que dejó de enviar los pagos de las jubilaciones mediante los cheques en papel. A partir de la fecha, todos los depósitos se realizan a través de transferencias bancarias en las cuentas que los beneficiarios detallaron en su inscripción.

Las personas que no realizaron una actualización de su método de pago podrían haber percibido problemas a la hora de cobrar su jubilación o podrían ver sus depósitos suspendidos.

El Seguro Social eliminó los pagos de la jubilación en cheques de papel. Fuente: Archivo.

¿Cómo recuperar mis pagos del Seguro Social?

  • Comunicarte con la oficina del Seguro Social para informar que no recibiste los pagos.
  • Actualizar tu método de pago con la nueva cuenta bancaria.
  • Solicitar que te envíen los pagos atrasados que quedaron retenidos.
  • Revisar tu cuenta My Social Security para confirmar que la información esté correcta.

¿Cómo actualizar el método de pago del Seguro Social?

Actualizar el método de pago del Seguro Social requiere confirmar tu identidad y proporcionar los datos bancarios vigentes para que los depósitos vuelvan a emitirse con normalidad. Este trámite puede hacerse por teléfono o de manera presencial en una oficina del organismo, donde un representante verifica tu información personal y sustituye la cuenta antigua por la nueva para evitar futuros rechazos.

Una vez que el sistema procesa el cambio, los depósitos se retoman de forma automática y cualquier pago pendiente queda habilitado para su emisión.