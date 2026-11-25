Cuánto tiempo se puede guardar el pescado en la heladera y el freezer sin riesgo de intoxicación.

Conservar el pescado es fundamental para evitar que se deteriore y se convierta en un peligro para la salud. A diferencia de otros alimentos, tiene un periodo de conservación reducido en la heladera, por lo que es importante conocer cuánto tiempo puede permanecer refrigerado antes de cocinarlo o guardarlo en el freezer.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informa sobre cuáles son los tiempos de conservación recomendados. Esto es importante porque consumir pescado en mal estado o contaminado puede provocar intoxicaciones alimentarias, con síntomas que van desde molestias digestivas hasta alteraciones neurológicas.

¿Cuánto tiempo puede estar el pescado en la heladera antes de consumirse?

El pescado fresco es un alimento que debe conservarse muy bien para evitar la proliferación de bacterias que pueden provocar enfermedades transmitidas por alimentos. De acuerdo con el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del USDA, el pescado crudo puede permanecer en la heladera durante 1 o 2 días antes de cocinarse y consumirse o congelarse.

Para conservarlo correctamente, la temperatura de refrigeración debe mantenerse en 4°C o menos. También es importante guardarlo en un recipiente cerrado, separado de otros alimentos y preferentemente en el estante inferior para evitar la contaminación cruzada.

Una vez cocido, el pescado puede conservarse refrigerado entre 3 y 4 días. Si no se consumirá dentro de esos plazos, lo recomendable es congelarlo

El pescado es uno de los alimentos más perecederos y requiere condiciones específicas de conservación para evitar intoxicación. Fuente: Shutterstock gabrihita

¿Cuánto tiempo puede durar congelado en el freezer?

El tiempo de conservación del pescado en el freezer depende de la variedad y de su contenido de grasa. Según las recomendaciones del USDA y las tablas de conservación de FoodSafety.gov, los periodos orientativos para mantener su calidad son los siguientes:

Pescado magro (merluza, bacalao, lenguado) de 6 a 8 meses.

Pescado graso (salmón, atún, caballa) de 2 a 3 meses.

Pescado cocido: hasta 3 meses.

Para conservarlo correctamente, debe mantenerse a una temperatura de -18 °C o inferior, preferentemente en un envase hermético o envoltorio apto para freezer que evite el contacto con el aire.

¿Qué puede pasar si se consume pescado en mal estado?

Consumir pescado en mal estado o contaminado puede provocar una intoxicación alimentaria. Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran los cuadros de gastroenteritis, que pueden manifestarse mediante náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre.

Sin embargo, existen intoxicaciones específicas asociadas al consumo de pescado que pueden generar síntomas diferentes y más graves.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), dos de ellas son:

Intoxicación escombroide: se produce por la acumulación de histamina en determinados pescados que no fueron refrigerados correctamente después de su captura. Puede provocar enrojecimiento facial, dolor de cabeza, palpitaciones, picazón, visión borrosa, calambres y diarrea. Los síntomas pueden aparecer entre unos minutos y una hora después de consumirlo.

Ciguatera: se produce por la ingesta de pescado contaminado con toxinas provenientes de determinadas algas marinas. Puede provocar náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. También puede generar hormigueo, picazón, visión borrosa y alteraciones en la percepción de las temperaturas. En algunos casos, los síntomas pueden persistir durante meses.

Es importante saber que un pescado contaminado puede conservar su apariencia, olor y sabor habituales, por lo que no siempre es posible detectar el peligro a simple vista.