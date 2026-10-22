El secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, respondió ayer a las críticas de la oposición por el anuncio de la millonaria inversión de la empresa española Solaria que planea instalar en Uruguay una planta fotovoltaica y un data center.

Para Sánchez la anunciada inversión de 5.700 millones de dólares que crearán unos 3 mil puestos de trabajo es “un gran negocio para el país y para UTE en particular”.

El presidente Yamandú Orsi anunció hace una semana la mayor inversión privada en la historia del país. La empresa española Solaria, que construirá un parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios, y una red de generación de energía solar que abastecerá a ese parque por 350 megavatios.

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El secretario de Presidencia destacó ayer la importancia que tendrá para Uruguay la inversión de la compañía española.

“Hay que seguir invirtiendo en generación, hay que seguir invirtiendo en transmisión, y UTE es una empresa pública, uruguaya, que está a la altura de las circunstancias, que tiene las mejores prácticas, pero que sobre todas las cosas demuestra que es capaz de escapar desafíos grandes”, sostuvo.

Sobre las críticas de la oposición, Sanchez aseguró que Solaria invertirá en generación y que requerirá que UTE le venda energía eléctrica.

“Para eso está UTE, se dedica a vender la mejor energía eléctrica posible, con una robustez en su sistema que todo el mundo le reconoce, pero sobre todas las cosas, limpia. Entonces, cuando se instala un data center, que va a comprar energía, naturalmente es un gran negocio para el país y para UTE en particular que le va a vender energía eléctrica”.

Además, el jerarca destacó que la energía eléctrica es hacia donde está yendo “el mundo” y que eso “genera soberanía”, además de ser más amigable con el ambiente.

“Estamos dependiendo de una energía que producimos nosotros, por tanto ganamos en soberanía”, dijo Sanchez.

El secretario de Presidencia realizó estas declaraciones anoche en Buenos Aires, en representación del gobierno para la inauguración del buque eléctrico China Zorrilla, de la empresa Buquebus.

Críticas al aumento de homicidios

El secretario de Presidencia también respondió a las críticas surgidas por las cifras del Ministerio del Interior, que muestran un aumento de los homicidios y el reclamo de la oposición respecto a la renuncia de Carlos Negro.

“No aporta andar a los gritos, aporta ponerse a trabajar. La Rendición de Cuentas puso recursos para más policías, para más patrulleros, para más videovigilancia, y el plan de seguridad se está desplegando. Lo que tenemos que hacer es trabajar más, porque este dato por supuesto que nos entristece. Es un dato negativo que no nos gusta y obliga al gobierno a ser más eficiente en la persecución y represión del delito”, afirmó.