El presidente Yamandú Orsi anunció ayer una inversión millonaria de la empresa española Solaria, que construirá un parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios, y una red de generación de energía solar que abastecerá a ese parque por 350 megavatios.

Se trata de una inversión total de 5.700 millones de dólares que crearán unos 3 mil puestos de trabajo, adelantó el mandatario. Esto durante la etapa de construcción, luego quedarán fijos alrededor de 1.500 empleos.

Orsi sostuvo que esta es la inversión más grande de los últimos años. El mandatario realizó estos anuncios rodeado de varios ministros y autoridades de UTE y Antel, además de los empresarios de la empresa española Solaria, en el piso 11 de Torre Ejecutiva.

“Solaria opera en Uruguay desde hace casi una década, con plantas solares en Young (Río Negro) y Mercedes (Soriano) que venden energía a UTE. La compañía fue ubicada en el primer lugar del ranking de crecimiento sostenible que elabora la revista TIME y Statista (edición 2025)”, señala un comunicado de la empresa.

La inversión se instalará en régimen de zona franca, de acuerdo a lo que detalla en un comunicado la empresa Solaria.

El presidente señaló que la inversión se instalará en tres departamentos: la generación de energía solar en Florida y el data center primero en Canelones y luego en San José.

Orsi y Solaria a

También destacó que la empresa española contratará empresas uruguayas para llevar adelante la inversión completa.

“Ganar ganar”

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó que con esta inversión “ganan todas las partes”.

“Gana UTE, gana Uruguay, y reafirma lo que dijo el presidente Orsi de una acumulación positiva”, dijo.

La ministra destacó que esta inversión se acordó “en apenas cinco meses” y recordó viajes por esta negociación de varios ministros a España.

Cardona calificó la inversión como “histórica” porque “casi triplica” la inversión anterior en parques eólicos y energía renovable.

Foto : Martin Cerchiari - Presidencia a

La jerarca valoró la estabilidad económica e institucional de Uruguay y la certidumbre del país a nivel internacional para la radicación de los centros de datos. “Eso va a generar una cadena de valor, de trabajo y de conocimiento para toda nuestra población”, indicó.

Remarcó el concepto de hub de Uruguay que combina la energía renovable, las capacidades de red y el talento humano con la economía digital. Cardona sostuvo que el data center es cinco veces más grande que el de Google.