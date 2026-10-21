Recreación digital del proyecto de reemplazo del puente Blatnik, que conectará las ciudades de Superior y Duluth.

El puente Blatnik, que conecta las ciudades de Superior, en Wisconsin, y Duluth, en Minnesota, será reemplazado mediante un proyecto de infraestructura cuyo costo total estimado asciende a US$1.815 millones. La obra busca mejorar la seguridad y modernizar una conexión utilizada diariamente por miles de conductores.

Según informa el Departamento de Transporte de Minnesota (MnDOT), el puente recibe un promedio de 33.000 vehículos por día y constituye una conexión importante para el transporte de pasajeros y mercancías entre ambos estados.

El proyecto comenzó a desarrollarse hace varios años y recibió más de US$1.000 millones en financiamiento federal durante 2024. Minnesota y Wisconsin también aportan recursos para concretar el reemplazo de la estructura, inaugurada en 1961.

¿Cuándo cerrará el puente Blatnik entre Wisconsin y Minnesota?

De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos comenzaron por etapas en septiembre de 2026, mientras que el cierre completo del puente está previsto para marzo de 2027.

La interrupción del tránsito se extendería durante aproximadamente cuatro o cinco años, período en el que se demolerá la estructura actual y se construirá su reemplazo.

El Departamento de Transporte de Minnesota informó que el proyecto contempla las siguientes etapas:

2026 y 2027: finalización del diseño y avance de las primeras obras.

Marzo de 2027: cierre previsto del puente y comienzo de las tareas de demolición.

Hasta 2031: continuación de los trabajos de construcción de la nueva estructura.

2032: finalización de trabajos complementarios, limpieza y paisajismo.

Las fechas corresponden al cronograma previsto por las autoridades y pueden modificarse durante la ejecución del proyecto.

El proyecto de reemplazo del puente Blatnik contempla una inversión estimada de US$1.815 millones. El mapa señala en naranja la zona de obras Departamento de Transporte de Minnesota (MnDOT).

¿Qué cambiará para los conductores durante el cierre del puente?

El cierre del puente Blatnik obligará a modificar los recorridos habituales entre Duluth y Superior.

Según la actualización oficial publicada el 15 de octubre de 2026, el tránsito será desviado por el puente Bong, otra conexión entre Wisconsin y Minnesota.

Esta modificación afectará a los conductores que utilizan el puente Blatnik para trasladarse diariamente, así como al transporte comercial que circula entre ambas ciudades.

Las autoridades también trabajan en mejoras de calles y accesos para preparar las rutas alternativas antes del cierre.

Cambios en los recorridos del transporte público

La Autoridad de Transporte de Duluth (DTA) también modificará algunos de sus servicios cuando comience el cierre.

Entre los principales cambios anunciados se encuentran:

Ruta 110 : dejará de utilizar el puente Blatnik y pasará a circular por el puente Bong.

Ruta 210: modificará su recorrido para cubrir sectores del norte de Superior.

Rutas 111 y 211: continuarán funcionando, aunque podrían experimentar ajustes de horarios.

Servicio de enlace en Duluth: se habilitará un recorrido entre el centro de transporte de la ciudad y Garfield Avenue.

Estas modificaciones buscan mantener las conexiones entre ambas ciudades durante los años que duren los trabajos.

¿Cómo será el nuevo puente Blatnik?

El nuevo puente conservará la función de conectar Wisconsin y Minnesota, pero incorporará mejoras destinadas a aumentar la seguridad y facilitar el tránsito.

De acuerdo con la información difundida por MnDOT, la estructura tendrá cuatro carriles de circulación, banquinas completas y un sendero compartido para peatones y ciclistas.

También contará con modificaciones para permitir el paso de vehículos de gran tamaño y mejorar la protección de la estructura frente al tránsito de embarcaciones.

El objetivo es reemplazar un puente que lleva más de seis décadas en funcionamiento y garantizar una conexión más moderna entre Duluth y Superior.