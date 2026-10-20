El programa Más Barrio inició esta semana una jornada de renaturalización en la cañada Mones Quintela, en Cerro Norte, con la plantación de especies nativas organizadas en “islas de diversidad”.

La actividad contó con la participación de la escuela n.º 271, la escuela Ana Frank, el Centro Cultural Comunitario del Oeste y organizaciones locales, y forma parte de un proceso participativo que comenzó en abril y avanza de manera sostenida.

Tamara Paseyro, titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, destacó el rol de la comunidad en la transformación del espacio público. “El objetivo es que los niños se sientan parte del proceso de transformación del barrio”, afirmó, y recordó la premisa del programa: “Construir, habitar y pertenecer”.

Plan Más Barrio en el Cerro de Montevideo. Más Barrio

Los estudiantes participaron activamente en la plantación y serán responsables junto a la comunidad del cuidado a largo plazo de los ejemplares, que además aportarán sombra y mejorarán la calidad del entorno. Paseyro agregó que se planifican murales y otras intervenciones para embellecer el barrio.

Silvana Nieves, coordinadora de Más Barrio, explicó que la intención es unificar proyectos de distintas instituciones locales para generar sentido de pertenencia y reconstruir la identidad barrial desde las infancias. “Son esas generaciones las que van a su casa y conversan con sus familias; construimos en conjunto esa pertenencia”, dijo.

La iniciativa continuará durante la semana con la participación de jóvenes de Ni Silencio Ni Tabú, el club de niños ADRA y otras escuelas del área. Eduardo Camejo, director de la escuela Ana Frank, resaltó que la motivación de los niños por preservar los espacios y cuidar las plantas puede contagiar a los adultos y promover un cambio cultural en el barrio.

Verónica Pastore, gerenta de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo, informó que en la primera jornada se plantaron 50 ejemplares de especies nativas distribuidos en islas de diversidad para favorecer la regeneración progresiva ; la proyección es alcanzar 400 árboles al finalizar la semana.