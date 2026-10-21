El dólar blue es el tipo de cambio que más bajó entre los paralelos

El debate sobre la competitividad de la economía y la marcha del tipo de cambio se mantiene en debate entre los analistas. Ahora, un reconocido economista dio su mirada y puso la lupa sobre el atraso cambiario relativo. Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, advirtió sobre los límites que el esquema actual impone sobre los sectores productivos.

“Para mí está en un nivel que no es cómodo”, dijo sobre el valor de la divisa, en un contexto en el que el tipo de cambio oficial corre muy por detrás de la inflación acumulada.

La “dualidad” del mercado y el ancla cambiaria

Consultado de forma directa sobre la brecha entre la evolución de la divisa y el índice de precios, Tiscornia evitó hablar concretamente de “atraso cambiario”, pero fue tajante sobre su impacto en la economía real. “Para mí está en un nivel que no es cómodo para la actividad económica, para muchos sectores”, sostuvo en diálogo con Now 97.9.

Para el economista, el precio del billete verde debe analizarse a partir de las dos funciones clave que cumple en el andamiaje macroeconómico: el mercado financiero de divisas y el de la producción.

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“Hoy en día tenés como una especie de dualidad que es complicada de manejar”, explicó el economista. Según detalló, por el lado de los flujos de divisas, influyen tanto factores de coyuntura internacional como el empuje de actividades exportadoras puntuales. “En términos de divisas tenés bastante oferta y eso te permite que el tipo de cambio quede más o menos estable, mientras que desde el punto de vista de la producción, este nivel de tipo de cambio complica”, diferenció.

En esa línea, el analista remarcó que la prioridad oficial continúa siendo la desinflación, lo que explica la disciplina en los frentes monetario y fiscal. “Evidentemente el Gobierno tiene un foco puesto en entender que quiere controlar la inflación y para eso tiene que mantener muy acotada la política monetaria y la política fiscal. Y eso, obviamente, tiene un costo en materia de actividad, probablemente”, definió.

Con ese manejo, analizó Tiscornia, el equipo económico retiene margen de maniobra para contener la cotización. “Con eso tiene margen para manejar, de cierta forma influir, si vos querés, en el comportamiento del tipo de cambio”, señaló.

Tipo de cambio real y reactivación

Consultado sobre cuál sería el equilibrio deseable para apuntalar la recuperación sin descarrilar el programa macroeconómico, Tiscornia fue contundente. “Yo creo que funcionaría mejor ciertos sectores con un tipo de cambio real un poco más alto. Lograr eso creo que no es tan sencillo, y creo que eso es lo que el Gobierno sopesa cuando hace muchas cosas”, sostuvo.

Asimismo, evaluó que la reactivación todavía muestra un comportamiento heterogéneo y que el esquema de ingresos aún no despega con fuerza tras el “shock” inicial del ordenamiento macro. “Cuando uno ve datos macro del PBI, de los ingresos en general, del salario real, está todo bastante quieto hace bastante tiempo. No hay una caída estrepitosa, pero no hay tampoco una gran mejora”, afirmó. Además, advirtió que, para consolidar el ciclo, resulta indispensable “que la economía crezca un poco más rápido y que los ingresos mejoren para lubricar todo”.