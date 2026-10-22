El director de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo Marcelo Roux anunció hoy que en noviembre comenzarán las obras del Plan Veredas, que busca construir veredas donde no hay o reparar las que están rotas, o sin baldosas.

Este plan tiene tres partes: la construcción de veredas en asentamientos, la reparación en avenidas centrales de la capital y las obras en los barrios en general, explicó Roux.

En los lugares donde no hay veredas y sea necesario hacerla desde cero, la obra y el costo correrá por cuenta de la Intendencia de Montevideo y los vecinos no deberán pagar, indicó el jerarca.

En los barrios donde se requiere una reparación de la vereda existente, la obra la debe hacer y pagar el vecino en el tramo que le corresponde frente a su vivienda. Si no lo hace la Intendencia de Montevideo realizará la reparación y le cobrará el costo al vecino en cuotas, junto con la Contribución Inmobiliaria, en un plazo de hasta 10 años.

El relevamiento

El director de Espacios Públicos explicó que luego de un relevamiento padrón por padrón, los vecinos que deben reparar su tramo de vereda serán contactados por la Intendencia, que les informará los metros cuadrados que tiene que arreglar.

Veredas a

Esto excluye los daños provocados por las raíces de los árboles, por ejemplo. En estos casos la obra y el costo corre por cuenta de la Intendencia.

Roux señaló que aquel vecino que sea contactado por la comuna para que arregle su vereda tendrá 10 días para ir al Municipio de su zona y coordinar la reparación.

Si el vecino va al Municipio y manifiesta su voluntad de arreglar la vereda, tendrá 45 días para iniciar las obras.

En el caso que pasen esos 10 días y el vecino no vaya al Municipio, la Intendencia realizará la reparación y le cobrará el costo al vecino en cuotas, con la Contribución Inmobiliaria.

Veredas a

El jerarca explicó que el metro cuadrado de vereda reparada cuesta unos 4 mil pesos y que, por lo general, se utilizan las clásicas baldosas de nueve cuadrados que miden 20 centímetros por lado.

¿Dónde comienza este plan?

El director de la Intendencia explicó que las obras del Plan Veredas comenzarán en la calle Grecia, en el Cerro, en la calle Ángel Salvo en la zona de Paso Molino, y en la calle Minas, desde La Paz hasta Rodó.

En esas zonas y en las que le sigan, la Intendencia se comunicará con los vecinos cuando les corresponda arreglar su tramo de vereda, señaló Roux.

El jerarca precisó que la comuna le informará la cantidad de metros cuadrados que se deben reparar y los plazos que tiene para ir al Municipio y luego, si decide hacerlo, comenzar la obra de reparación.