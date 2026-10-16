El ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó este jueves que se espera “un incremento de los homicidios” en el tercer trimestre del año, cuyo informe oficial —correspondiente a julio-septiembre de 2026— será difundido el lunes próximo por la cartera. Durante el acto de ingreso y egreso de la Escuela Nacional de Policía en Montevideo, el jerarca afirmó que, a pesar de ese repunte en homicidios, “se sigue sosteniendo la baja de los demás delitos”.

Negro remarcó que las cifras preliminares ya permiten anticipar el aumento en los casos de homicidio, aunque no ofreció detalles por departamento ni cifras concretas hasta la publicación formal. “Seguimos trabajando”, señaló, enmarcando la previsión dentro de las tareas operativas y de gestión del ministerio.

En respuesta al pedido de informes del senador Andrés Ojeda (Partido Colorado) sobre el uso de vehículos militares blindados en patrullajes, el ministro explicó que se emplearon en operativos con “el objetivo de proteger a los policías, de ingresar a las zonas calientes o más complicadas”. Defendió así su utilización como un recurso táctico ante áreas de mayor riesgo.

Además, Negro anunció que la flota será reforzada en los próximos días: “Se ha cumplido, se viene cumpliendo y se va a seguir cumpliendo con esos recursos y los que van a venir que estamos esperando para la semana que viene el ingreso de nuevos vehículos que van a reforzar la flota”, afirmó, sin precisar el número ni el tipo exacto de unidades.

El anuncio y la defensa del uso de blindados se producen en un contexto de tensión por la seguridad pública y el debate sobre tácticas policiales. La difusión de los datos oficiales la próxima semana será determinante para confirmar la magnitud del aumento de homicidios y orientar las decisiones políticas y operativas del gobierno.