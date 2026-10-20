El Congreso del FA aprobó, entre otras cosas, volver a discutir la propuesta del PIT-CNT, de crear un impuesto del 1% sobre el 1% más rico de la sociedad, como forma de financiar políticas sociales, especialmente las destinadas a la población de menores ingresos.

Pese a la negativa del gobierno -en especial el Ministerio de Economía- de avanzar con aplicar este impuesto como propuso el PIT-CNT las bases del FA volvieron a poner sobre la mesa esta idea, orientada a financiar políticas públicas para paliar la pobreza infantil.

La moción fue aprobada por unanimidad y sostiene que su recaudación sería destinada al combate de la desigualdad y a la pobreza infantil.

La vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, dijo en Radio Uruguay que la idea es que durante 2027 la fuerza política en el gobierno siga trabajando para poner en marcha este impuesto, aunque no se concrete durante esta administración.

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Caggiani señaló que la resolución del Congreso del FA significa “el inicio de un debate que para la izquierda es muy importante, pero por ahora estamos en esa situación, estamos dándole marco político”.

Para Caggiani “que lo importante es que esto se va a empezar a debatir, que va a tener un proceso para el año que viene, y luego del debate se va a terminar definiendo qué se va a hacer”.

“Después hay que ver los instrumentos, cuáles son los mejores, están los instrumentos fiscales, los de gasto público”, dijo Caggiani en declaraciones a Canal 10.

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El senador oficialista señaló que la discusión de crear este nuevo impuesto con la finalidad de crear “más igualdad” y explicó que existe un acuerdo en el Frente Amplio para “tomar una propuesta del PIT-CNT que es interesante en términos de lo que significa cómo mejorar la igualdad”.

Un “gran triunfo” de las bases del FA

“Fue un gran triunfo de las bases y una buena interpretación de la dirección del Frente Amplio, porque es un tema que salía en todos los comités de bases”, destacó el senador del Partido Socialista , Gustavo González.

Para el legislador oficialista “es altamente saludable la resolución, y no es casualidad que la resolución más aplaudida fue, justamente, la del 1%”.

Congreso del Frente Amplio a

González dijo en declaraciones a Radio Montecarlo que se debe estudiar y ver cómo será la implementación y que aprobar el debate antes de aplicar el impuesto “es un paso adelante” que, además, “demuestra que el Frente Amplio es su gente, no uno ni dos ni tres dirigentes, es su gente”.

El senador socialista consideró que no hay una contradicción entre el reclamo desde el FA con la postura del ministro de Economía, Gabriel Oddone, ya que el jerarca “nunca ha planteado que eso es irracional o de locos”.

“Además hay una realidad: cuando la cobija no alcanza y uno le comprometió a la población para que nos diera su voto una cantidad de cuestiones muy importantes que se están llevando adelante, pero una es el tema de la pobreza infantil, que es clave; pero no me alcanza el dinero, y bueno, voy a tener que recurrir a lo que dice el premio Nobel de Economía del mundo, que pague más el que tiene más”, dijo el senador socialista.