La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, confirmó que se prevé retomar en noviembre los trabajos de prospección sísmica (offshore) en el mar uruguayo, luego de que la Justicia rechazara una medida cautelar que buscaba impedir el avance de las actividades.

Durante la ceremonia donde se celebró los 95 años de Ancap -con la presencia del presidente Yamandú Orsi- San Román confirmó que se retomará la búsqueda de petróleo costa afuera con una probabilidad del 25 por ciento.

“Ahora la ventana ambiental habilitada es a partir de noviembre a abril. Estamos proyectando reiniciar. La ventana anterior fue muy corta, entonces ahora vamos a reiniciar los trabajos en noviembre”, explicó la presidenta de la petrolera estatal.

La próxima campaña se desarrollará en aguas offshore, en áreas similares a las exploradas anteriormente, con el objetivo de completar la información geológica disponible sobre el subsuelo marino.

Petróleo offshore a

San Román recordó que entre 2012 y 2017 se realizaron estudios de sísmica 3D sobre prácticamente toda el área de interés, por lo que los nuevos trabajos estarán concentrados en las zonas que todavía requieren información adicional.

“Ahora quedan unas pequeñas áreas que son las que estamos tratando de completar para tener toda la información geológica necesaria”, explicó.

Respecto al 25% de probabilidad, la presidenta de Ancap señaló que “es buena” si se considera que en la zona aún no hubo descubrimientos de petróleo.

“El año pasado, Noruega, que ya es una cuenca productora de petróleo, hizo 49 pozos exploratorios, de los cuales, 21 fueron exitosos. Trabajaron en una cuenca conocida con un 50% de probabilidad, entonces tener un 25 en un lugar que aún no hay descubrimiento es alentador”, afirmó.

La contención del precio del combustible

San Román también se refirió a las finanzas de Ancap con respecto a las decisiones tomadas en el precio de los combustibles afectado por la guerra en Medio Oriente.

“Nuestra mayor preocupación es garantizar el suministro al país. No podemos detener el país”, dijo. Por esa razón, Ancap realiza compras en forma más anticipada que lo usual, para tener la garantía de que el petróleo llegue.

“Después, tomamos, en el tema económico, seguros o coberturas, con las que nos estamos cubriendo de un desastre”, aclaró.

“Lo que coordinamos muy bien es que cuando están estas subas muy abruptas de los combustibles, lo primero que hacemos es ver cuánto subió en el exterior. Y modelar nosotros cuánto tendríamos que subir sin llegar a dañar a la empresa”, dijo la jerarca.

Recordó que Ancap compra combustible y lo paga a los 90 días con el precio que tiene ese embarque a los 90 días, por lo que “no sabemos qué va a suceder dentro de un trimestre”.