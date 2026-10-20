La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) puso en funcionamiento una puerta de emergencia de 24 horas y la policlínica remodelada de Sauce, instalación que integra la Red de Atención Primaria (RAP) de Canelones y beneficiará a unas 14.000 personas de la localidad y su área de influencia.

La obra, que comprende 560 metros cuadrados de nueva construcción y la restauración y ampliación del edificio existente, incluye consultorios, vacunatorio, servicio de odontología y ginecología, boxes de urgencias, área de reanimación, triage, sala de espera, farmacia, admisión y baños accesibles.

Las instalaciones cuentan con renovación total de sistemas eléctricos y sanitarios, mobiliario clínico moderno y equipamiento de electromedicina para la atención de emergencias.

Cristina Lustemberg, Ministra de Salud Presidencia de la República

Al respecto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, subrayó la necesidad de complementar los servicios públicos con los prestadores privados ante el crecimiento demográfico del departamento. “A partir de esta inauguración es necesario buscar complementación de servicios con los prestadores privados”, manifestó, y recordó que la puesta en marcha de la puerta de emergencia era uno de los problemas más urgentes al asumir su gestión en marzo de 2025.

Respuesta asistencial y cartera de servicios

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, detalló que la policlínica ofrecerá atención en medicina general, familiar y comunitaria, pediatría, cardiología (adultos e infantil), odontología, psiquiatría, nutrición y atención con obstetra partera. Además, la sede contará con una base del SAME 105 (Sistema de Atención Médica de Emergencia). La policlínica operará de lunes a viernes de 7:00 a 19:00, mientras que la puerta de urgencias funcionará las 24 horas.

Danza afirmó que, sumando la población de Sauce y las zonas rurales y perimunicipales atendidas, el nuevo servicio ampliado alcanzará a aproximadamente 14.000 usuarios, y afirmó que la intervención mejora la accesibilidad, la calidad y la seguridad en el primer nivel de atención.

Programas y próximas obras

La inauguración se enmarca en programas nacionales de fortalecimiento del primer nivel de atención: el plan 8x8 —que prevé la puesta a punto de ocho policlínicas en ocho semanas— y el programa Puente a Puente, que incluye la construcción del Hospital de la Costa en Atlántida, previsto para entrar en funcionamiento a principios de 2028, y la habilitación del nuevo centro Estación Atlántida antes de fin de año.

Lustemberg recordó además que Uruguay destina 9,3 puntos del PIB a garantizar la salud pública y defendió el funcionamiento coordinado del Sistema Nacional Integrado de Salud, tal como lo dispone la ley de 2007: “El objetivo es que todas las instituciones que trabajan en el lugar se complementen”, dijo durante el acto, al que asistió también el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

Ampliación de la respuesta en la RAP Metropolitana

Danza señaló que, ante el crecimiento poblacional de Canelones, ASSE ejecuta varias intervenciones en la RAP Metropolitana, donde se atiende a unas 600.000 personas. Entre las obras en curso mencionó refacciones y mejoras en policlínicas como Capitán Tula, Jardines del Hipódromo y La Cruz de Carrasco, además de otras intervenciones realizadas en Barros Blancos y Toledo en el marco del 8x8.