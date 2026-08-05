Las exportaciones aumentaron un 4% en julio con respecto al mismo mes de 2025 y totalizaron 1.119 millones de dólares, aumento que se explica principalmente por las ventas de carne bovina, celulosa y productos lácteos, según el último informe de Comercio Exterior de la Agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI.

China se ubicó como el primer destino de exportación con ventas a ese país por 235 millones de dólares, lo que representó un aumento interanual del 19%.

Las ventas hacia China se mantuvieron fuertemente concentradas en carne bovina, soja y celulosa, que explicaron en conjunto el 83% del total exportado al país asiático.

La carne bovina lideró las colocaciones, con 87 millones de dólares y una participación de 37%, detalla el trabajo. Le siguen la soja, con 56 millones de dólares y un 24% del total, y la celulosa, 51 millones de dólares y 22% del total.

Brasil fue el segundo destino de exportación, con ventas por 190 millones de dólares, lo que significó un aumento interanual de un 16%.

Vehículos, lácteos y plásticos

Los tres principales productos exportados representaron casi el 50% de las ventas hacia ese mercado, según detalla el informe.

Los vehículos lideraron las colocaciones, con 37 millones de dólares y una participación de 19%, seguidos por los productos lácteos, con 31 millones de dólares y una participación de 16%. Luego aparecen los plásticos y sus manufacturas, con 22 millones de dólares y un aumento de 36%.

El tercer destino de exportación fue la Unión Europea, que compró bienes uruguayos por 174 millones de dólares, lo que marcó un incremento interanual del 14%.

El principal producto vendido del bloque fue la celulosa, con colocaciones por 61 millones de dólares y una participación del 35%. Le siguieron la carne bovina, con 47 millones de dólares y una participación de 27%, y el arroz con ventas por 17 millones de dólares y una participación del 10%.