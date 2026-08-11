Las ventas de vehículos cero kilómetro totalizaron 6.889 unidades en julio, lo que representa un incremento interanual del 13% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, las ventas muestran una suba del 17% frente al mismo período de 2025, informó la Asociación del Comercio Automotor (ACAU).

Por categorías, las SUVs concentraron la mayor cantidad de unidades vendidas en julio, con 2.630 vehículos. En tanto, las ventas de vehículos de pasajeros alcanzaron 2.388 unidades. De ese segmento, el 57% correspondió a vehículos eléctricos.

Si se consideran conjuntamente las dos categorías que cuentan con una oferta amplia de vehículos eléctricos —SUV y automóviles de pasajeros—, los eléctricos representaron el 52% del total vendido en esas categorías, lo que confirma la tendencia creciente en número y proporción de las ventas de vehículos a batería.

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Analistas y actores del sector interpretan estos datos como una señal de aceleración en la adopción de movilidad eléctrica, impulsada por la ampliación de la oferta de modelos, mayor disponibilidad de infraestructura de carga y preferencias de los consumidores.

El avance de las ventas de SUVs, un segmento popular por su versatilidad, sugiere que la electrificación está calando en las categorías de mayor demanda.