“Estamos en un proceso de formación de nuestros funcionarios, a cargo de los funcionarios del Ministerio de Defensa, también en el ploteo y en la adaptación de estos vehículos, se les está incorporando cámaras, y confiamos que el viernes que viene van a estar desplegándose en el territorio”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro.

El jerarca compareció este jueves ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto de Rendición de Cuentas entregado por el gobierno al Parlamento.

El ministro afirmó que el gobierno está “haciendo un gran esfuerzo” para destinar los “menguados” recursos del país a la seguridad pública.

“Eso va a repercutir no solamente en la creación de los 300 cargos policiales tal cual está diseñado en el proyecto, sino también en un aumento de la movilidad para posibilitar un patrullaje que llegue más y mejor a todos los lugares del país”, afirmó Negro en en rueda de prensa.

En ese sentido, aseguró que habrá un incremento de 210 patrullas y 220 motos nuevas para “posibilitar la mayor movilidad de la Policía Nacional”.

Negro señaló que también se prevé la incorporación de nuevos recursos tecnológicos para reforzar la seguridad, por lo que indicó que se proyecta implementar herramientas de biometría, inteligencia artificial, cámaras instaladas en tótems de vigilancia, terminales de autoconsulta y autogestión, además de continuar con la instalación de cámaras de videovigilancia previstas en el Plan Nacional de Seguridad.

El ministro explicó los detalles de la compra de cinco vehículos blindados para el Ministerio del Interior. Destacó que fueron fabricados para actividad policial, por lo que son “más ágiles, más pequeños, que permiten el ingreso a zonas de tamaño reducido” o de difícil acceso o con calles estrechas, facilitando el despliegue operativo de los efectivos.

“Esta ley de Rendición de Cuentas viene a darle un impulso muy importante a lo que es el Plan Nacional de Seguridad porque todas las inversiones que se hagan de acuerdo a esta rendición están dadas en los ejes que el plan se trazó”, sostuvo el ministro.