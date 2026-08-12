Con la autorización ambiental previa otorgada por el Ministerio de Ambiente, OSE comenzará en setiembre la construcción de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, en el departamento de Canelones.

La obra tendrá una capacidad de producción de 200 mil metros cúbicos de agua potable por día y demandará una inversión de 200 millones de dólares.

El proyecto forma parte de la renegociación del proyecto Neptuno con el consorcio Aguas de Montevideo. El presidente de OSE, Pablo Ferreri, explicó que los trabajos insumirán entre 24 y 30 meses y estarán finalizados al final de este período de gobierno.

Esta nueva planta incorporará un proceso de desinfección que incluye ionización. Ferreri señaló que este procedimiento evitará generar trihalometanos en el agua y permitirá mejoras en la cantidad y calidad del suministro.

En el marco del contrato renegociado, también comenzarán en los próximos meses las obras de la séptima línea de bombeo, que comprenderá unos 60 kilómetros de nueva tubería desde Aguas Corrientes hasta la ruta 8, en Pando.

Esta infraestructura permitirá asegurar mejor el suministro para Canelones y aliviar la quinta línea de bombeo, que lleva agua hacia Ciudad de la Costa, explicó Ferreri.

El rediseño acordado en diciembre de 2025 también incorporó la rehabilitación del recalque de la cuarta línea de bombeo, la instalación de troncales y tuberías de distribución del recalque de Unión y el tratamiento de los lodos.

Ferreri sostuvo que, cuando estas obras estén terminadas, junto con la represa de Casupá y una nueva solución para el este de la Costa de Oro, se contará con un sistema “muchísimo más robusto”.