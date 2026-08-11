El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que el gobierno espera que los partidos de oposición respalden la Rendición de Cuentas, pero que cuenta con un “plan B” en caso de que el proyecto no alcance la mayoría necesaria para su aprobación.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros encabezada por el presidente Yamandú Orsi, Sánchez señaló que, de no aprobarse la Rendición de Cuentas, el Ejecutivo se verá obligado a recurrir al refuerzo de partidas en varias áreas por vías alternativas para no privar a los uruguayos de los recursos previstos.
No obstante, advirtió que la creación de cargos constituye una materia estrictamente presupuestal, por lo que en ese escenario tendrían “dificultades para sumar 300 cargos de policía”.
El secretario también indicó que el gobierno está evaluando cómo responder a los planteos presentados por el exsenador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, relacionados con la Rendición de Cuentas, y no descartó la posibilidad de dialogar con otras bancadas para buscar acuerdos legislativos.
Las declaraciones se enmarcan en un contexto político en el que el oficialismo no cuenta con mayoría absoluta en Diputados para aprobar la Rendición de Cuentas, por lo que depende de votos de la oposición para consolidar el proyecto. El Ejecutivo, según Sánchez, se mantiene abierto a conversaciones y estudia alternativas jurídicas y administrativas para implementar las medidas presupuestales en caso de no obtener el respaldo parlamentario.