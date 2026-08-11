El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que el gobierno espera que los partidos de oposición respalden la Rendición de Cuentas, pero que cuenta con un “plan B” en caso de que el proyecto no alcance la mayoría necesaria para su aprobación.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros encabezada por el presidente Yamandú Orsi, Sánchez señaló que, de no aprobarse la Rendición de Cuentas, el Ejecutivo se verá obligado a recurrir al refuerzo de partidas en varias áreas por vías alternativas para no privar a los uruguayos de los recursos previstos.

Alejandro Sánchez Foto: Presidencia de la República

No obstante, advirtió que la creación de cargos constituye una materia estrictamente presupuestal, por lo que en ese escenario tendrían “dificultades para sumar 300 cargos de policía”.

El secretario también indicó que el gobierno está evaluando cómo responder a los planteos presentados por el exsenador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, relacionados con la Rendición de Cuentas, y no descartó la posibilidad de dialogar con otras bancadas para buscar acuerdos legislativos.

Yamandú Orsi Foto: Presidencia de la República Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala