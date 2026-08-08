El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que las propuestas presentadas por Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, al presidente Yamandú Orsi “son todas contemplables, pero fuera del marco de la ley presupuestal”.

Las iniciativas del partido incluyen, entre otras medidas, la creación de un impuesto transitorio —posiblemente del 5%— sobre las ganancias de bancos comerciales y administradoras de crédito, una revisión de los gastos tributarios y la utilización de recursos provenientes de la regulación del juego online.

Manini Ríos también propone destinar 15 millones de dólares adicionales a la primera infancia, reducir la planta de funcionarios públicos, implementar talleres de oficios para personas privadas de libertad, lanzar una campaña de educación y prevención sobre el consumo de cannabis, asignar 20 millones de dólares anuales adicionales para escrituraciones y obras en cooperativas, y eliminar de la Rendición de Cuentas el artículo que habilita la reasignación de partidas de las Fuerzas Armadas.

Oddone recordó que la Rendición de Cuentas se discute en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados y subrayó que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo no incluirá un mensaje complementario.

Gabriel Oddone, ministro de Economía Foto: Presidencia de la República Federico_Rodriguez_Bissio_______

En ese sentido, advirtió que “las que requieren iniciativas legales, requieren una ley aparte por la restricción que plantea la no existencia de un mensaje complementario”. No obstante, señaló que “margen para estudiar hay, como siempre todo”.

El ministro puso de relieve el procedimiento parlamentario: el Frente Amplio, que impulsa la Rendición de Cuentas, no dispone de mayoría propia en Diputados —posee 48 legisladores— y necesita al menos dos votos de la oposición para aprobar el proyecto. La bancada de Cabildo Abierto en la Cámara de Representantes está integrada por las diputadas y diputados Silvana Pérez Bonavita y Álvaro Perrone, cuyo apoyo podría resultar relevante en la negociación.