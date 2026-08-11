El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, no hay uruguayos heridos ni fallecidos entre las víctimas del terremoto que tuvo lugar en Colombia en la mañana de este lunes.

El presidente Yamandú Orsi expresó en redes sociales su solidaridad del gobierno uruguayo con Colombia tras el terremoto que causó, hasta el momento, la muerte de 169 personas y más de 900 heridos.

Colombia despertó con un terremoto de magnitud 7,4, según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. La profundidad fue de unos 100 kilómetros con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, en el oeste del país.

Ante las noticias que rápidamente llegaron al plano internacional, Cancillería confirmó que, hasta el momento, no hay ninguna persona uruguaya herida o fallecida como consecuencia del sismo.

EFE

En tanto, los afectados se limitan a cuestiones principalmente vinculadas con el turismo, es decir pérdida de vuelos o reservas hoteleras caídas a raíz de los acontecimientos.

Las autoridades siguen monitoreando la situación y exhortaron a comunicarse por los medios oficiales en caso de emergencia: el 123 de la Línea Única de Emergencias Colombia, el +57 314 733 8297 del teléfono de emergencia consular -solo para uruguayos- o través del correo electrónico del Consulado de Uruguay en Bogotá, cdbogota@mrree.gob.uy.

Colombia declara “desastre nacional”

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró la situación de “desastre nacional” por el terremoto que ocurrió a las 7.34 hora local (12.34 GMT) y se sintió no solo en ciudades como Bogotá y Cali, sino también en otros países, como Ecuador, Venezuela y Panamá.

La mayor cantidad de fallecidos se registra, hasta ahora, en el departamento de Risaralda, seguido por el Valle del Cauca y el Chocó, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.

Además, al menos siete aeropuertos del país sufrieron daños: de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago Buenaventura, y el Alfonso Bonilla Aragón de Cali, según informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).