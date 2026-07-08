El programa integral de vivienda y seguridad comenzó su intervención en Rivera, el tercer departamento en sumarse a la iniciativa que ya opera en Cerro Norte y Corfrisa, en Las Piedras.

En Rivera, el plan se aplica en el barrio La Colina, que abarca 824 viviendas y unas 2.200 personas, con una alta presencia de niños y adolescentes.

El secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, destacó que el Estado, a nivel nacional y departamental, debe aunar esfuerzos para “llevarle a la gente los mejores servicios”.

En este marco, destacó el trabajo conjunto con el jefe comunal local. “En tiempos en que muchas veces vemos en los medios de comunicación cómo los políticos se agreden, acá estamos poniendo lo importante, para lo que estamos: para servir a nuestra gente, a los vecinos, desde el lugar que nos toque”, puntualizó.

“Más Barrio viene a sumarse a otros programas que se desarrollan para generar que el barrio vuelva a ser de los vecinos”, dijo Sánchez.

Convivencia, seguridad, vivienda y hábitat son los ejes de este programa, resaltó. “Si dentro de un año, los gurises del barrio La Colina están jugando en la calle, es que ganamos”, reflexionó.

Un esfuerzo para recuperar los territorios

Por su parte, la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, reiteró que este programa procura la mejora de la convivencia en barrios afectados por situaciones de violencia y de precariedad habitacional.

“Con Rivera, tenemos una larga tradición de trabajo en conjunto, y estamos convencidos de que podremos desarrollar esta tarea de la mejor manera”, sostuvo.

A su turno, el ministro del Interior, Carlos Negro, reiteró que este es un proyecto mancomunado de esfuerzos interinstitucionales que sirve para dotar a las zonas elegidas de un desarrollo conjunto y recuperar territorios para la población.

En el barrio La Colina hay 2.214 personas distribuidas en 656 hogares. Según informaron las autoridades, el 56,7% de los hogares incluye menores de 18 años, unos 810 menores. De ellos, 211 tienen menos de 5 años.



Para Negro este programa facilita a la Policía difundir una perspectiva de seguridad mediante las obras enmarcadas en el programa.

“Por eso, para la Policía Nacional, es una oportunidad de poner en práctica la gestión en materia de políticas públicas de seguridad”, manifestó.

Cinco departamentos en 2026

El programa Más Barrio forma parte de los compromisos asumidos por el presidente Yamandú Orsi. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de acciones simultáneas que combinan:

✔ Mejora del hábitat y las condiciones de vivienda

✔ Transformación del espacio público e infraestructura urbana

✔ Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia barrial

✔ Trabajo social y comunitario

La primera etapa en Rivera consistirá en la realización de un censo territorial para profundizar sobre la actualidad de las familias del barrio La Colina.

Según datos del Censo 2023, en esa zona de Rivera hay 824 viviendas. Allí se relevó información de 2.214 personas distribuidas en 656 hogares. Según informaron las autoridades, el 56,7% de los hogares incluye menores de 18 años, unos 810 menores. De ellos, 211 tienen menos de 5 años.

El relevamiento actualizará información sobre las condiciones de las viviendas, la cantidad de personas en cada hogar y sus edades, a fin de identificar necesidades del barrio y acciones prioritarias.

La iniciativa prevé medidas para mejorar el hábitat, entre ellas el mejoramiento de viviendas, la construcción de nuevas unidades cuando sea necesario, el acceso a microcréditos y préstamos accesibles para refacciones, la entrega de canastas de materiales y subsidios de alquiler.

También incluye acciones para mejorar la seguridad, recuperar espacios públicos, aumentar el alumbrado, mejorar calles e infraestructura y promover la convivencia y la participación de los vecinos.

El programa opera en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), los gobiernos departamentales, OSE, UTE, la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay.

También cuenta con el respaldo del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe-CAF, que otorgó un financiamiento por unos 250 millones de dólares para el quinquenio.

En esta primera etapa se invertirán 50 millones de dólares en cinco intervenciones: San Antonio, en Maldonado; Cerro Norte, en Montevideo; Corfrisa-Talca, en Las Piedras, y las ciudades de Durazno y Rivera.

En Montevideo y Canelones

El gobierno inició, el 15 de junio, la implementación del programa Más Barrio en los barrios Talca-Corfrisa de Las Piedras. Dos días después, el presidente Orsi recorrió la zona y conversó con los vecinos.

En este caso, el plan demandará una inversión de más de 10 millones de dólares. A esto, se sumará la regularización de asentamientos previstas por el Ministerio de Vivienda.

Antes de comenzar en Las Piedras, la estrategia se implementó en el barrio Cerro Norte, en Montevideo, donde comenzó el relevamiento el pasado 23 de abril, para luego iniciar las acciones.

En este barrio se trabaja en el acondicionamiento urbano: mejoras en alumbrado, limpieza de basurales, sustitución de contenedores en mal estado, poda de árboles, mantenimiento de espacios verdes y recuperación de espacios públicos, como parte de la política integral de convivencia y seguridad.

Además, ya se retiraron siete vehículos abandonados de la vía pública y se instalaron 12 proyectores de iluminación frente a la escuela N° 271.