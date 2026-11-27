El Ministerio de Transporte y Obras Pública confirmó que los nuevos valores de boletos para los servicios de transporte público de pasajeros en líneas metropolitanas y suburbanas entrarán en vigencia pasada la medianoche del próximo martes 1º de diciembre, con un aumento de 3,8 pesos en promedio.

En los servicios suburbanos el precio de la tarifa se define por los kilómetros recorridos, según los tramos de distancia establecidos en carretera, con valores que van desde 61 pesos para 8 kilómetros, hasta 143 pesos para 60 kilómetros.

Terminal de Tres Cruces Fuente: a

Para los viajes que cruzan los límites departamentales con origen o destino dentro de Montevideo, se fijan tarifas por anillos de distancia, que parten de 110 pesos para el Anillo 1 a los 32 kilómetros, y alcanzan los 218 pesos para el Anillo 7 de 96 kilómetros de distancia.

También se definió el Viaje Protección Montevideo con un valor de 89 pesos, para traslados dentro del departamento que se extienden hasta determinados puntos del área metropolitana.