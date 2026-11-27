Nuevas construcciones en Punta del Este y José Ignacio

La costa de Maldonado muestra una transformación en su perfil habitacional: la casa de vacaciones convive cada vez más con viviendas pensadas para uso permanente.

Ejecutivos del sector, como Santiago Tarasido (CRIBA), destacan un cambio cultural impulsado por la flexibilidad laboral, nuevas prioridades de vida y una mayor valoración del entorno natural, que convierten a Uruguay en un destino para vivir, no solo para vacacionar.

Nuevas construcciones en Punta del Este y José Ignacio Fuente: CRIBA

Los datos oficiales respaldan la tendencia: en 2025 la Dirección Nacional de Migración otorgó 2.580 residencias permanentes a argentinos y, en el primer semestre de 2026, Maldonado registró 4.571 compraventas (9,5% más interanual), con el 17,01% de las altas de compraventa del país en agosto, según el INE.

La oferta creció en paralelo: entre 2015 y 2025 la Intendencia aprobó casi 6 millones de m² de construcción y el número de trabajadores del sector aumentó 46%, mientras Maldonado concentra más de la mitad de los barrios privados del país.

Nuevas construcciones en Punta del Este y José Ignacio. Fuente: CRIBA

El perfil del comprador cambió: hoy el “lujo” se mide por tiempo y tranquilidad. Administración centralizada, seguridad, mantenimiento y servicios se vuelven esenciales frente a la vieja prioridad de la primera línea de mar.