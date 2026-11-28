Un total de 67.742 personas ingresaron a Uruguay entre el jueves 26 de noviembre y las 06:00 de este sábado 28, según el último reporte de la Dirección Nacional de Migración citado por el Ministerio del Interior, que añade que el flujo migratorio se mantiene sostenido y que la cifra ya supera las 68.000 personas.

La mayoría de los arribos corresponden a hinchas de Estudiantes de La Plata y Palmeiras que llegaron para la final de la Copa Libertadores, que se juega este sábado en el estadio Centenario.

El mayor volumen de entradas se concentró en el puente de Fray Bentos, con 17.898 ingresos, seguido por Colonia (15.126) y el Aeropuerto Internacional de Carrasco (10.764). En un segundo escalón figuran Chuy (7.004), Paysandú (4.614) y el puerto de Montevideo (3.307), mientras que los demás pasos de frontera habilitados sumaron otros 9.029 ingresos, según el desglose oficial.

Con estimaciones de alrededor de 30.000 hinchas por bando, la final podría reunir más de 60.000 personas en las gradas del Centenario, lo que explica la intensa movilización registrada en rutas, pasos fronterizos y en el aeropuerto. Las autoridades mantienen operativos de control, tránsito y seguridad para gestionar el ingreso masivo y coordinar asistencia ante cualquier contingencia.