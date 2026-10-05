Los productores granjeros del departamento de Salto manifestaron su malestar porque aseguran que siguen sin recibir el auxilio económico que el gobierno anunció tras el temporal del pasado 18 de julio, que dejó pérdidas estimadas en unos 50 millones de dólares.

El coordinador del Comité Departamental de Emergencias (Cecoed) de Salto, Aquiles Mainardi, explicó que el sector “quedó muy golpeado” y remarcó la necesidad urgente de que esos fondos lleguen a los productores.

El temporal de fuertes vientos que azotó Salto en la madrugada del 18 de julio llevó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a declarar la emergencia granjera para el departamento dos días después, en una sesión de la Junta Nacional de la Granja (Junagra).

Este fenómeno afectó a unos 300 productores (85% de los inscriptos en la Dirección General de la Granja) y a cerca de 300 hectáreas de cultivos, con daños que en algunos casos fueron irreversibles, como ocurrió con invernaderos de cultivos como el morrón, que se produce en un 50% en el litoral norte del país.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, recorrió Salto acompañado por el intendente Carlos Albisu, el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula, y la directora general de la Granja, Laura González, entre otras autoridades.

Fratti explicó que, de los casi 300 productores afectados, solo 8 cuentan con seguro para sus cultivos. En ese sentido, remarcó la importancia de que aseguren sus producciones y recordó que el Ministerio de Ganadería subsidia el 70% del valor de los seguros.

El malestar

Mainardi señaló que el ministro Fratti visitó el departamento de Salto hace pocos días para oficializar ante los productores los aportes que el MGAP realizará, a través del Fondo de Fomento de la Granja.

“En la medida en que los recursos empiecen a hacerse efectivos en el territorio, seguramente iremos viendo, más allá de las capacidades que ha tenido cada uno de los productores, poder empezar a reconstruir parte de lo que se rompió con esta tormenta fuerte”, dijo el coordinador del Cecoed en declaraciones a radio Monte Carlo.

Mainardi insistió en la urgencia de restablecer la estructura productiva, básicamente los invernaderos dañados, en especial por el papel que cumple Salto como abastecedor de fruta y verdura para buena parte del país durante gran parte del año.

Mainardi reconoció que, pese al esfuerzo de algunos productores por reconstruir por cuenta propia, el panorama en el territorio sigue mostrando estructuras caídas.

“Todavía basta con recorrer el sector como para ver estructuras tiradas en el piso. Seguramente va a haber muchas de ellas que ya no se van a poder restablecer”, dijo.

El coordinador del Cecoed enfatizó que el ministro Fratti había anticipado, en una reunión previa con el comité departamental de emergencia, que los recursos disponibles no serían suficientes para reconstruir todo lo que se perdió el 18 de julio.

El compromiso del presidente

“La idea era sostener a los productores dentro del sector productivo, pero claramente estamos muy lejos de lo que se perdió”, dijo Mainardi, quien destacó que el propio ministro transmitió un compromiso personal y del presidente Yamandú Orsi, con el apoyo al sector, aunque reconoció las limitaciones fiscales.

Mainardi valoró el esfuerzo realizado por el MGAP y planteó la necesidad de trabajar hacia adelante en mejorar los mecanismos de aseguramiento del sector, de forma que, ante un eventual nuevo evento climático, una mayor proporción de productores cuente con cobertura.

“Ojalá no pase, pero si nos toca atravesar de vuelta por esta situación, que sean más los productores que estén asegurados. Tendríamos que ir hacia la totalidad, y ahí obviamente hay que mejorar la herramienta también”, sostuvo.