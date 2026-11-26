Con la presencia del presidente Yamandú Orsi, Zonamerica instaló la piedra fundamental del nuevo parque industrial, ubicado en la intersección de las rutas 8 y 102. Este proyecto demandará una inversión de 165 millones de dólares en su desarrollo completo y la generación de unos 800 puestos de trabajo directos.

La construcción comenzará en febrero de 2027 y abarcará, en una primera etapa, un predio de 25 hectáreas lindero a las actuales instalaciones de Zonamerica, donde está prevista la construcción de 100 mil metros cuadrados.

El complejo contará inicialmente con dos empresas farmacéuticas y una dedicada a la industria audiovisual.

El parque industrial será construido dentro del Distrito Metropolitano de Innovación, un espacio público y privado que integran Zonamérica, las intendencias de Canelones y Montevideo y otros polos científicos y tecnológicos de la zona, donde se ubican iniciativas de investigación, transferencia tecnológica, servicios globales y manufactura avanzada.

Orsi en Zonamérica Fuente: Presidencia

Esto permite ofrecer a las empresas un sistema que incluye un laboratorio, una planta industrial y una salida hacia los mercados de la región.

Además de Orsi en la inauguración estuvo la vicepresidenta Carolina Cosse, el director de la Oficina de Planeamiento y Prespuesto, Rodrigo Arim, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

El subsecretario de Industria, Daniel Olesker, subrayó que el gobierno ha trabajado este año y medio para mejorar el marco legal de los parques, los beneficios y estímulos y la interacción con el resto del sector productivo.

El jerarca explicó que estos espacios favorecen la generación de sinergias entre empresas, el aprovechamiento de infraestructura común, el intercambio de experiencias y el desarrollo de economías de escala.

Asimismo, sostuvo que los parques industriales permiten avanzar sobre uno de los objetivos centrales del plan industrial presentado en julio por el Ejecutivo: “Desprimarizar la economía y lograr industrias que agreguen valor”.

En ese sentido, Olesker destacó tanto a la industria farmacéutica como a la audiovisual entre los sectores prioritarios para el gobierno, debido a su capacidad de generar valor agregado y diversificar los destinos de exportación.

Zonamérica Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

Como ejemplo, mencionó las colocaciones de productos farmacéuticos en mercados como Ecuador, Colombia, República Dominicana y Honduras, que permiten ampliar el alcance comercial de la producción nacional.

Capacidad de expansión

Por su parte, el gerente general de Zonamerica, Martín Dovat, explicó que los 165 millones de dólares proyectados corresponden a la inversión conjunta del desarrollador del parque y de las empresas que se instalarán en el predio.

Zonamerica asumirá el desarrollo de la infraestructura y los usuarios realizarán sus propias inversiones de acuerdo con las características y necesidades de cada actividad industrial, destacó el gerente.

Dovat señaló que las tres primeras empresas, consideradas usuarios ancla del proyecto, ya manifestaron su interés en disponer de superficies que les permitan desarrollar futuras etapas de expansión.

El complejo también prevé incorporar edificios multiusuario, con espacios destinados a pequeñas instalaciones logísticas e industriales, así como oficinas, lo que permitirá complementar la presencia de grandes empresas con emprendimientos de menor escala.