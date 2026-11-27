La Junta Departamental de Montevideo aprobó este jueves un proyecto que impide a los taxímetros trabajar vinculados a aplicaciones de vehículos particulares, con el objetivo declarado de diferenciar rubros y evitar lo que consideran una desregulación del servicio.

Los promotores, entre ellos el edil del Frente Amplio Gonzalo Sánchez, sostienen que la medida beneficia al usuario al evitar prácticas comerciales de multinacionales que, según dijeron, desnaturalizan el mercado y generan confrontaciones entre proveedores de transporte.

La iniciativa provocó voces en contra desde la oposición, que advirtió sobre una merma en la libertad de elección de los montevideanos. El edil colorado Federico Paganini señaló que la norma “limita la libertad del usuario” al quitarle la posibilidad de decidir el servicio que prefiera, postura que refleja inquietudes sobre restricciones al mercado y al acceso a alternativas tecnológicas.

La medida modifica el marco vigente desde el decreto 36.197, promulgado por la Intendencia el 22 de diciembre de 2016 y sancionado por la Junta Departamental el 15 de diciembre de ese año; con el cambio, las plataformas quedan impedidas de ofrecer, procesar, intermediar o adjudicar viajes de taxis.

En el debate interno del Frente Amplio hubo discrepancias: aunque la bancada Seregnista acompañó la moción por disciplina partidaria, algunos miembros admitieron que la decisión podría ser discutible.