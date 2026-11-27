El Poder Ejecutivo enviará la próxima semana al Parlamento el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una promesa de la campaña electoral del presidente Yamadú Orsi que ha sido impulsada por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

El texto, que ya fue firmado por varios ministros, tiene 14 artículos y llegará al Parlamento con el rechazo de los partidos tradicionales y sin los votos necesarios para su aprobación.

El Partido Nacional y el Partido Colorado ya anunciaron su oposición a la creación de este nuevo ministerio, mientras que Cabildo Abierto mantiene una postura de cautela y aguardará estudiar el texto antes de expedirse.

El primer artículo establece la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya finalidad es diseñar y ejecutar políticas públicas vinculadas al sistema de justicia y a los derechos humanos, tal como prevé el artículo segundo. También el texto aclara que en ningún caso ejercerá una función jurisdiccional.

Yamandú Orsi y Jorge Díaz Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

El proyecto de ley establece que al Ministerio de Justicia le compete formular, coordinar, supervisar y evaluar las políticas públicas vinculadas al acceso de la justicia, la promoción y protección de los derechos humanos, la eliminación de la discriminación, la seguridad jurídica y la gestión registral, la política nacional en materia de drogas y la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.

También le corresponde al Ministerio de Justicia apoyar, gestionar, coordinar y colaborar en la defensa del Estado en litigios estratégicos nacionales e internacionales.

Además, deberá relevar y gestionar el Registro Único de Arbitrajes, Juicios del Estado y Litigios Estratégicos.

El Ministerio de Justicia no dictará instrucciones u órdenes a la Institución Nacional de Derechos Humanos y tampoco afectará la independencia de organismos que integren el Poder Judicial, la Corte Electoral, los entes autónomos y servicios descentralizados, y los gobiernos departamentales.

El nuevo ministerio asumirá las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría contra el Lavado de Activos. Además, las Fiscalías de Gobierno, la Dirección General de Registros, la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, la Dirección Nacional de Registro de Estado Civil y la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del Miniserrio de Educación y Cultura.

El proyecto de ley prevé una dotación máxima de 115 pases en comisión para conformar el cuadro de funcionarios del nuevo ministerio.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Reinserción, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y el Diario Oficial se comunicarán con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia.