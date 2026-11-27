En una asamblea celebrada este jueves, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) resolvió aceptar la propuesta de la Intendencia de Montevideo (IMM) para instalar mesas de trabajo, planteada en la negociación del martes pasado.

Los delegados analizaron la situación del sector limpieza y las propuestas de la Dirección de Desarrollo Ambiental con la idea de avanzar en soluciones conjuntas.

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, informó que desde este viernes se empezará a trabajar con la comuna en el plan de limpieza para las celebraciones de fin de año, Año Nuevo y Reyes, con coordinación entre trabajadores y autoridades.

Tejera destacó el mecanismo voluntario para cubrir operativos en feriados (25 y 1º), que son pagados como tales, y reclamó que la entrega de contenedores intradomiciliarios e intraprediales se informe con antelación y se realice con mano de obra municipal; el sindicato advirtió que la entrega debe cesar si no hay suficiente dotación.

También insistió en el compromiso del ingreso de 70 personas para la división limpieza, condicionando la distribución de contenedores a contar con esa mayor plantilla.

Sobre la flota de camiones recolectores, Tejera recordó que se trata de un reclamo histórico y valoró la participación de representantes gremiales en la comisión de compra, que llevó a modificar el tipo de vehículos adquiridos a pedido del sindicato.

Adeom señaló además que los servicios de limpieza se restablecieron desde las 14:00 de este jueves y que no existe un conflicto abierto, aunque un sector dejó de realizar horas extras.

La secretaria general denunció persecución sindical ante la Inspección General del Trabajo por 11 casos de delegados de mantenimiento de limpieza, fúnebre y necrópolis, y presentó un amparo por un traslado que consideran arbitrario.

En respuesta, Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la IMM, celebró la aceptación de las mesas de trabajo y afirmó que ello permitirá avanzar en la transformación del servicio de limpieza.