Uruguay volvió a emitir deuda soberana en euros el 19 de noviembre de 2026 mediante un bono global a ocho años por 1.250 millones de euros (equivalentes a unos 1.374 millones de dólares), con vencimiento el 30 de noviembre de 2034 y una tasa de interés anual del 4,75%.

Se trata de la primera colocación internacional en la moneda europea desde 2005. Esta operación forma parte de la estrategia del gobierno de Yamandú Orsi de diversificar sus fuentes de financiamiento y profundizar la integración financiera con Europa.

El título, con vencimiento el 30 de noviembre de 2034, fue colocado con un cupón anual del 4,75% y un precio equivalente al 99,974% de su valor nominal, mientras que la liquidación de la operación está prevista para el próximo 30 de noviembre.

La colocación registró una mejora progresiva en sus condiciones de financiamiento, al pasar de un diferencial indicativo inicial de 160 puntos básicos sobre la tasa de referencia Mid-Swap Rate (MS) a uno de 135 puntos básicos durante el proceso de emisión, para finalmente cerrar en 130 puntos básicos, señaló el Ministerio de economía y Finanzas.

Colocación de euros Fuente: a

Este nuevo bono soberano tiene calificaciones crediticias esperadas de Baa1, BBB+ y BBB, todas correspondientes al grado inversor, y está registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La emisión fue coordinada por BNP Paribas, HSBC y J.P. Morgan, entidades mandatadas por el Ministerio de Economía y Finanzas tras una gira del director de la Unidad de Gestión de Deuda Pública, Herman Kamil, por Londres, París, Ámsterdam, Frankfurt y Bruselas.

El presidente Yamandú Orsi había adelantado las intenciones del gobierno durante su participación en el foro Nueva Economía, celebrado el lunes en Madrid, donde destacó la importancia de avanzar en la integración financiera con Europa, en paralelo a la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.