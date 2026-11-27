Miles de hinchas de Estudiantes de La Plata comenzaron a cruzar esta mañana desde Argentina por el puente internacional de Fray Bentos, en una movilización que las autoridades aduaneras estiman incluirá alrededor de 130 ómnibus y unos 5.000 vehículos.

Se calcula además que cerca de 10.000 simpatizantes llegarán a Montevideo sin entradas para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, prevista para el sábado a las 17 en el estadio Centenario.

La intensa afluencia se repite en otros pasos fronterizos: en el Chuy, departamento de Rocha, se aguarda la llegada de miles de hinchas de Palmeiras que viajan desde Brasil. Aunque ya hay seguidores de ambos equipos en la capital uruguaya, las autoridades esperan que el grueso de las hinchadas arribe durante todo el viernes y en las primeras horas del sábado.

Frente a la masiva movilidad, fuentes oficiales mantienen operativos de control en rutas y accesos a la ciudad para ordenar el tránsito y coordinar seguridad, mientras organizadores y servicios de emergencia se preparan para atender eventuales incidentes y garantizar el normal desarrollo del partido.