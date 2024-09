Vuelven Los Piojos | Tras la polémica, la banda le respondió a Micky Rodríguez: "Desde el primer momento..."

El martes 24 de septiembre saldrán a la venta las entradas para el ansiado reencuentro de Los Piojos, en el Estadio Único de La Plata. Sin embargo, en las últimas horas, el bajista y fundador Micky Rodríguez confirmó que no participará de los shows.

De acuerdo al comunicado oficial del artista, él nunca fue parte de la organización. "Me enteré por las redes al igual que ustedes que había un 'regreso', si se puede llamar así ", manifestó en un doloroso posteo a través de su Instagram.

No obstante, horas más tarde, la cuenta oficial de Los Piojos le respondió por sus redes sociales y anunció quiénes serán los integrantes que tocarán el próximo 14 y 15 de diciembre.

La cuenta de Los Piojos le respondió a Micky Rodríguez



"Sabemos que desde el primer momento muchas almas esperaron volver a congregarse en un Ritual Piojoso más. Compartir con sus hijos que nunca lo vivieron, aquello que llevan tatuado. También están los que por edad o el destino nunca pudieron vivirlo. Ahora y por unos meses podremos disfrutarlo ", expresaron en la cuenta de IG.

A 15 años de su separación, con el último concierto en el estadio de River Plate en 2009, la banda que lidera Ciro Andrés Martínez volverá a presentarse frente a su público. " Estamos sorprendidos y movilizados, para nosotros también será una experiencia única" , manifestaron.

El regreso de Los Piojos.

Sin embargo, frente a la incertidumbre que generó la ausencia del histórico bajista, el grupo confirmó: " Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky, y el Chango. Más Juan Abalos (quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda) Tavo estará presente, no solo en la música y nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara" .

En esta misma línea, apuntó: " Mickie vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando" .

Además, mencionaron: " En el Staff estarán quienes históricamente trabajaron con nosotros, desde Pocho como Manager hasta los amigos que crecieron asistiendo a la banda o haciendo sonido, puesta, luces, etc ".

Por último, aseguraron que el reencuentro sigue en pie. " Estamos ansiosos de encontrarnos con ustedes y escuchar el rugir de sus voces cuando las luces se apaguen ".

El duro comunicado de Micky Rodríguez sobre el reencuentro de Los Piojos



"Hoy tengo una sensación de vacío. Volver a tocar con Los Piojos es algo que soñé y busqué hace varios años. Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás ", escribió el músico en un posteo en Instagram.



A través del duro comunicado, Micky manifestó su dolor por no ser parte de las presentaciones y puso en jaque a quiénes estuvieron detrás de la organización.



" Ya habrá tiempo para contarles mi historia [...] Si mi silencio sonó como cómplice pido disculpas. Quise creer, quise confiar, me ilusioné al igual que todos. Usaron mi nombre sin nombrarme ", expresó.

En esta misma línea, remarcó: " Nunca fui informado de la creación de la cuenta ´Los Piojos Oficial´, una cuenta de la cual no se quién es el titular, quién maneja su contenido, nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban (no se con qué motivo), nunca subí, republiqué ni di like a ninguna publicación que tenga que ver con un regreso ".



" Me enteré por las redes al igual que ustedes que había un ´regreso´, si se puede llamar así. Me enteré por las redes que el lugar iba a ser La Plata, me enteré por las redes las fechas. Soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión. Ninguna ", apuntó el creador de la banda tributo Ritual 87.

Vuelven Los Piojos: cuándo se presentarán en el Estado Único de La Plata



Los Piojos anunció su regreso a los escenarios con dos shows en el Estadio Único de La Plata. Las fechas serán:

Sábado 14 de diciembre

Domingo 15 de diciembre

Vuelven Los Piojos: dónde y cuándo comprar las entradas



Mediante la cuenta oficial de Instagram, Los Piojos anunciaron que las entradas saldrán a la venta este martes 24 de septiembre por la plataforma Ticketek.

La compra se habilitará desde las 12:57. Habrá una preventa para clientes del Banco Provincia y, una vez que se agote el cupo, se liberará para la venta general.