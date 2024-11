Jerry Cantrell volvió a Argentina: la nostalgia y el presente que mantienen vivo al grunge

Jerry Cantrell, el guitarrista y principal compositor de Alice In Chains, regresó a Argentina para presentar su último disco como solista, I Want Blood. " Siento que estoy en mi mejor momento ", aseguró el músico, antes de brindar un show plagado de épica y nostalgia en el Complejo C Art Media, de Buenos Aires.

Fanáticos de todas las edades se reunieron en el predio de Chacarita para vivir una noche soñada: un recorrido por los temas más emblemáticos de la histórica banda de rock, así como también, un pantallazo de un disco que propone mantener viva la esencia del grunge después de 30 años.

Bajo la producción de DF Entertainment, Jerry inició el show presentando por primera vez las canciones de su nuevo álbum como "Vilified" y "Off The Rails", mientras que continuó con un set-list ideal para recorrer la trayectoria de uno de los mejores guitarristas y vocalistas del género.

Jerry Cantrell regresó a Argentina.

En temas como "Nutshell" y "Down In a Hole", el artista de Seatle volvió a poner sobre la mesa las oscuras melodías, las armonías vocales, los riffs de guitarra y la fuerza distintiva de Alice in Chains, un grupo que supo fusionar el grunge, con el heavy metal y el rock alternativo.

A medida que avanzaba la noche, la nostalgia de los fanáticos era aún más fuerte, por lo que varios se permitieron llorar y emocionarse durante las canciones. " Es un viaje a mi adolescencia ", aseguraban, mientras mencionaban a otras históricas bandas como Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam.

Se trató de la primera vez que Jerry Cantrell tocó en Argentina como músico solista, después de su última presentación hace 6 años, y es uno de los primeros países en donde presentó el disco I Want Blood, publicado el pasado 18 de octubre.

Para el broche de oro, el cantante de 58 años cerró con sus clásicas canciones "Got Me Wrong" y "Rooster". Sin lugar a dudas, una demostración de que su talento vocal y musical sigue intacto, así como también el rock que caracteriza su carrera artística hace más de 30 años.

En cuanto a la propuesta de su último álbum, remarcó a Mondo Sonoro: " Estoy en mi mejor momento y este es, sin lugar a dudas, mi mejor disco. No sucede cuando eres joven, pero sí a estas alturas. Ahora te preguntas si serás capaz de volver a hacer algo de nivel. Y puedo asegurar que puedo plantar con tranquilidad una bandera de ‘I Want Blood' en la cima de una montaña y alejarme felizmente ".

El paso de Jerry Cantrell Alice in Chains



La reconocida banda de rock fue considerada una de las cuatro pioneras del grunge. Sin embargo, también se distinguía por privilegiar sonidos, riffs de guitarra y melodías muy vinculadas con el heavy metal.

Jerry Cantrell fue el guitarrista, vocalista y compositor de la mayoría de las canciones que componen la discografía de Alice in Chains. Por su amplia trayectoria, fue considerado el 26° mejor violero de metal, según la revista Rolling Stone.

La banda de Seatle estaba conformada por Cantrell, Leany Staley (voz), Mike Starr (bajo/voz) y Sean Kinney (batería/percusión). Tras el fallecimiento de Staley en abril de 2002, Willian DuVall se sumó como el vocalista principal.