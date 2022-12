Vía Navegable Troncal y Canal Magdalena en la agenda prioritaria

"El Canal Magdalena va a conectar el sistema fluvial con el marítimo, aportando una mejorar logística a todo el sistema y brindando posibilidades de desarrollo para el país. Es una obra prioritaria para la Subsecretaría".

Con esta frase, el flamante subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación, Patricio Hogan marcó el rumbo de su gestión.

El funcionario destacó asimismo que "hace poco el Estado tomó el control de la vía navegable" y destacó el consenso logrado en la última reunión del Consejo Federal de la Hidrovía, entre los que resaltó el haber establecido "un plan de trabajo y obras a realizar".

Patricio Hogan.

Las declaraciones, en el panel inaugural del 32 Seminario de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior fueron refrendadas por José Beni, titular de la Administración General de Puertos (AGP).

"Tengo muchas esperanzas de poder avanzar de forma positiva, no podemos olvidarnos que además de la AGP interviene, hay 6 o 7 organismos públicos involucrados", expresó.

A juicio del funcionario, "el ejercicio de la soberanía ha sido una discusión central del último tiempo, es innegable y es inconcebible un Estado que no pueda tener herramientas adecuadas para dirigir las actividades públicas y privadas. La herramienta para su ejercicio pasa por el conocimiento y la información".

Como presidenta del Consejo Portuario Argentino (CPA), Carla Monrabal, se refirió a la necesidad de concentrarse en los puntos de consenso. Uno de ellos es que los puertos son un eslabón, y punto de llegada y partida del comercio exterior.

Sobre su gestión marcó que buscará "que los puertos sean cada vez más eficientes, con un producto más competitivo para poder exportar" y agregó "Como CPA estamos a disposición para escuchar qué necesitan los puertos y para comenzar esta estrategia de administración pública-privada".

Carla Monrabal, José Beni y Mario Rubén Farinón.

Otro referente que participó del panel de apertura fue Juan Carlos Schmid, secretario general de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria naval Argentina (FeMPINRA).

Lo primero que hizo fue recordar que hace pocos días realizaron "una medida de fuerza que no era por mejores salarios sino en demanda de políticas públicas estoy convencido de que no hay políticas públicas para esta área".

Luego destacó que "se perdió la visión de conjunto de este sistema y no lo vamos a resolver si lo abordamos de forma separada y no vamos a contar con las ventajas de la coyuntura internacional para aprovechar lo que se produce en Vaca Muerta. No podemos quedarnos sentados en el complejo agro exportador necesitamos políticas públicas, menos discursos y hechos más concretos".

José Pablo Elverdin, presidente de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), rescató que pese a la crisis lograron consensos que son un hito como estar presentes en los subgrupos de trabajo de puertos en el Mercosur.

También destacó que se suscribió con los 8 gremios fluviales y marítimos, un proyecto para la reforma y actualización de desarrollo de la marina mercante nacional.

José Pablo Elverdin.

También formaron parte del panel inaugural Mario Rubén Farinón, titular de la Prefectura Naval Argentina; Marta Liotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) y Ariel Armero, organizador del Seminario y editor de Globalports.