Con altos estándares constructivos, PTP Group Logistics España avanza a toda marcha en la construcción de su cámara refrigerada en el puerto de Cádiz. Desde el grupo de capitales argentinos afirmaron que “durante este año estará operativa, lista para fortalecer la cadena logística de productos refrigerados y congelados, lo que promoverá a gran escala la calidad operativa”.

Por su ubicación estratégica, el puerto de Cádiz es un nodo logístico de importancia en las rutas Sur-Norte y Mediterráneo Este-Oeste, con foco en la conexión con África.

La transformación hacia un modelo logístico más eficiente y sostenible requiere visión, cooperación y socios de primer nivel.

Esta infraestructura está diseñada para optimizar la cadena de suministro global y convertirse en un referente de eficiencia energética y sostenibilidad en la región.

El proyecto ha sido rigurosamente evaluado y declarado elegible para recibir financiación de Banco Santander dentro de su producto BEI MIDCAP que despliega con la garantía del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Haber obtenido esta elegibilidad es un reconocimiento directo a la solidez técnica, la viabilidad y el impacto positivo del proyecto en Cádiz y su alineamiento con los estándares europeos de descarbonización e innovación responsable.

Confianza

Este respaldo institucional otorga un sello de confianza y prestigio internacional, y consolida la alianza con el Banco Santander como un motor definitivo para acelerar la puesta en marcha de estas instalaciones en Cádiz.

“Agradecemos profundamente a los equipos de Banco Santander por su confianza y por compartir nuestra visión de un crecimiento logístico que respete y proteja el medio ambiente.”, señalaron desde PTP.

El mega proyecto de 15.000 metros cuadrados cubiertos conformará una instalación en capacidad de operar 20.000 posiciones de pallets, combinando espacios para productos refrigerados y congelados del sector pesquero, alimentario y farmacéutico.

La terminal contará con un Centro de Control Fronterizo (BCP) interior, lo que permitirá realizar inspecciones fitosanitarias y veterinarias sin necesidad de desplazar la carga, agilizando los tiempos operativos.

Zona franca

Asimismo, desde la terminal fluvial de PTP Group sobre el Río Paraná, en Villa Constitución, se embarcaron 31.250 toneladas de palanquilla de ArcelorMittal Acindar con destino a Colombia , a bordo del buque Amanda. Se trata de la tercera exportación de palanquilla despachada desde esa terminal.

Esta operación es la prueba concreta de lo que significa acercar el régimen de Zona Franca a la industria siderúrgica del Triángulo de Oro productivo argentino. Producir, almacenar y exportar desde un mismo nodo logístico se traduce en menores costos, mayor previsibilidad y productos siderúrgicos de Villa Constitución más competitivos en los mercados internacionales.