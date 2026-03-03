Como parte de la agenda de modernización impulsada por el gobierno de Brasil, resultó un verdadero éxito la convocatoria empresarial en la que Silvio Costa Filho, ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, anunció la formalización de 25 instrumentos contractuales con Terminales de Uso Privado (TUPs), por un monto de R$ 9,23 mil millones en inversiones. En el marco de esta colosal inversión, Guillermo Misiano, presidente y CEO de PTP Group, firmó el contrato de adhesión para la construcción de un puerto multipropósito en Puerto Murtinho. Con una inversión aproximada de R$ 180 millones, este nodo logístico movilizará fertilizantes, granos y contenedores desde el estado de Mato Grosso Do Sul. “Este nuevo hub, fortalecerá la integración logística en un enclave regional que mejorará la eficiencia de toda la cadena, y además el circuito se vuelve más competitivo y económico para el productor”, destacó Guillermo Misiano. Por su parte, Francisco Catarino, country manager de PTP Brasil, agregó que un aspecto logístico especialmente favorable es que, actualmente, numerosas barcazas regresan vacías por el Río Paraguay después de transportar mineral desde la región de Corumbá, ubicada río arriba de Porto Murtinho. “La operación del TUP “PTP – Porto Murtinho permitirá aprovechar este retorno, generando una oportunidad económica significativa: en lugar de navegar sin carga, estas embarcaciones podrán subir el río transportando fertilizantes con destino al Centro-Oeste brasileño. Esta sinergia reduce costos logísticos, aumenta la eficiencia de la Hidrovía Paraguay–Paraná y fortalece la competitividad regional”, destacó. La terminal se construirá en un área de 35 hectáreas en la Fazenda Santa Carmem II – Parte 1, donde se instalará la estructura de atraque destinada al movimiento de granos, fertilizantes y carga general, con una capacidad prevista de hasta 2,28 millones de toneladas por año. Se trata de un punto estratégico de entrada y salida en la Hidrovía Paraguay–Paraná para la pujante zona mediterránea brasileña. “Estamos proyectando que el agro de Brasil crezca más de un 30% en los próximos 10 años, por lo que esta terminal es una solución logística fundamental”, expresó Catarino. Se prevé que el plazo de ejecución de las obras sea inferior a cuatro años.