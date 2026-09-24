En esta noticia <b>Integración con la comunidad </b>

La obra sobre la avenida Almirante Brown continúa, pero ya comienza a tomar forma la inversión realizada por la autoridad portuaria con el fin de mejorar un acceso clave a Puerto Quequén.

El objetivo es avanzar con un modelo de desarrollo sustentable en materia de vinculación entre el puerto y la ciudad. En esta oportunidad, las obras comenzaron en inmediaciones del Monumento “Gesta de Malvinas” en dirección a Puerto Quequén.

“Dos de los carriles más deteriorados estarán afectados a los trabajos de recuperación de losas. Esta es una obra estratégica pensada para las vecinas y vecinos de Quequén, pero también para la comunidad portuaria y los turistas que nos visitan durante la temporada de verano”, destacó el Dr. Mariano Carrillo, presidente interino de Puerto Quequén.

En ese sentido, Carrillo destacó el compromiso del estado provincial y las empresas portuarias en destinar recursos genuinos del Consorcio a la mejora de la infraestructura urbana.

Integración con la comunidad

Asimismo, y por medio del programa institucional “Puerto Ciudad”, el Consorcio portuario prosigue con la ejecución de acciones concretas en el territorio para fortalecer el desarrollo de la comunidad de Necochea y Quequén.

Bajo la gestión Carrillo, se intensificaron las intervenciones abarcando áreas como el deporte, la salud, la inclusión, la cultura, la educación, la prevención y el desarrollo de infraestructura comunitaria.

En deportes y salud, el programa avanza a paso firme con la incorporación de nuevos atletas a los esquemas de “Alto Rendimiento” y de “Proyección Deportiva”. Asimismo, se concretó la entrega de equipamiento esencial para promover el crecimiento en materia de inclusión y se mantuvo un constante sponsoreo a eventos deportivos y de bienestar saludable que fomentan el desarrollo personal y competitivo en la región.

En materia de infraestructura comunitaria, las acciones del Puerto acompañan obras clave en espacios locales, destacándose el apoyo brindado al CEF N.º 76 y los trabajos de puesta en valor en el sector de Punta Carballido, entre otros proyectos.

Paralelamente, la educación y la formación para el trabajo constituyen otro de los pilares principales del programa, impulsando cursos profesionalizantes para generar nuevas oportunidades laborales. En el ámbito de arte y cultura, se promueven salidas educativas en el Centro de Interpretación Portuaria (CIP) y el respaldo a autores locales en la presentación de sus libros.

A su vez, la forestación se afianza como un puente participativo para conectar a las escuelas con sus barrios, al tiempo que se articulan esfuerzos con asociaciones intermedias para trabajar en la prevención y el cuidado integral de las personas.

“La salud, el deporte, la educación y la inclusión son pilares indispensables para el crecimiento. Acercar definitivamente el puerto a la ciudad significa entender que el territorio no se reclama, sino que se construye conectando, trabajando como un conjunto articulado y no como piezas aisladas”, expresó el Dr. Mariano Carrillo