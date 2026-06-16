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Operar dentro del puerto de Róterdam, en Países Bajos, no es para cualquiera. PTP Group Logistics, conglomerado empresario de capitales argentinos, dio ese paso: junto a Port of Rotterdam Authority y Necron Group AG, su presidente y CEO, Guillermo Misiano, firmó el acuerdo para desarrollar el Rotterdam Food Hub. Son 38 hectáreas de infraestructura logística agroalimentaria en Europoort, la puerta de entrada de Europa.

Dentro de ese desarrollo, PTP Group Logistics construirá y operará una terminal propia de 73.000 m² sobre el Canal de Caland, con tres muelles para buques de ultramar y de navegación interior. El objetivo es integrar muelle, almacenamiento y transporte en una sola operación continua. Las decisiones definitivas de inversión están proyectadas para principios de 2027. El trabajo empieza ahora.

“Con esta terminal PTP fortalece su posición como empresa de servicios portuarios y logísticos en Europa, creando una conexión directa entre el muelle, el almacén y el transporte que permitirá un mayor uso de las vías navegables y reducirá los plazos de tramitación de los flujos agroalimentarios”, aseguró Guillermo Misiano.

A considerar

Son varias las ventajas estratégicas de este enclave.

• Conexión directa muelle–depósito–transporte. Menos manipuleo, menos tiempos muertos, menos costo logístico por tonelada.

• Acceso multimodal real. Mayor uso de las vías navegables marítimas e interiores para descomprimir los cuellos de botella terrestres.

• Trazabilidad y cumplimiento aduanero desde el diseño. El Hub se concibió bajo el principio de security by design, en coordinación con la aduana neerlandesa, para gestionar cargas latinoamericanas de forma controlada y eficiente.

Para el mercado agroalimentario latinoamericano, la ecuación es la misma: la certidumbre operativa en un nodo estratégico acorta los plazos de tramitación y acelera la puesta en marcha de inversiones de gran escala.

“Esta terminal consolida la red de PTP Group que ya posee más de 15 emplazamientos con acceso al mar en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, España y los Países Bajos. De Villa Constitución a Cádiz, de Tarragona a Róterdam”, destacó Linda Treuman, Country Manager de PTP Group Logistics Netherlands.

Por su parte, Miguel Álvarez, director de Relaciones Institucionales manifestó que “la convergencia entre el avance del dragado y la profundización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur configura una ventana de oportunidad decisiva. Por primera vez se alinean los dos extremos de la ecuación: una salida sudamericana con mayor calado y eficiencia de costos, y un acceso preferencial al mercado europeo. El Rotterdam Food Hub es la pieza que conecta ambos extremos y le da a la producción del Mercosur una puerta de entrada confiable, trazable y a escala industrial en el corazón de Europa”.