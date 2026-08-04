En esta noticia <b>Análisis por regiones</b>

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) publicó datos de los mercados globales de carga aérea de junio de 2026 que muestran:

La demanda de carga aérea, medida en toneladas-kilómetro de carga (CTK), aumentó un 8,5% respecto a junio de 2025 (9,6% para operaciones internacionales).

La capacidad, medida en toneladas-kilómetro de carga disponible (ACTK), aumentó un 4,4% respecto a junio de 2025 (4,9% para operaciones internacionales).

“La demanda de carga aérea creció un 8,5% interanual en junio. Aunque América del Norte fue el mayor contribuyente al crecimiento, la demanda en todas las regiones estuvo en territorio positivo en comparación con el año pasado.

El crecimiento de la demanda superó la capacidad a nivel global y en todas las regiones excepto América Latina y el Caribe. La demanda también creció más rápido que el comercio global, apoyada por productos tecnológicos de alto valor y envíos urgentes. Aunque todo esto da motivos sólidos para el optimismo en la segunda mitad de 2026, persisten riesgos: la continuación de las hostilidades en Medio Oriente y un renovado enfoque en los aranceles por parte de EE.UU., entre ellos", dijo Willie Walsh, director general de IATA.

El comercio global aumentó un 5,2% interanual.

Los precios del combustible para aviones cayeron un 20% mes a mes en junio, pero se mantuvieron un 45,8% por encima de los niveles del año anterior.

La actividad manufacturera global se redujo ligeramente en junio, pero se mantuvo favorable, mientras que los pedidos de exportación se debilitaron. El Índice Global de Gestores de Compras de Producción Manufacturera (PMI) cayó 0,5 puntos hasta 53,0, mientras que el Índice de Nuevos Pedidos de Exportación se mantuvo por debajo de la marca de 50 por cuarto mes consecutivo en 49,4. Esto sugiere que el crecimiento del aerotransporte de carga estuvo impulsado por flujos comerciales específicos más que por un aumento generalizado de las exportaciones globales.

Análisis por regiones

Asia-Pacífico: las aerolíneas de Asia-Pacífico experimentaron un crecimiento interanual del 7,9% en la demanda de carga aérea en junio. La capacidad aumentó un 4,3% interanual.

América del Norte: las compañías aéreas de esta región tuvieron un incremento interanual del 13,1% en la demanda en junio, el mejor rendimiento de todas las regiones. La capacidad aumentó un 6,2% interanual.

Europa: las aerolíneas europeas experimentaron en junio un aumento interanual del 6,9% en la demanda de carga aérea. La capacidad aumentó un 3,7% interanual.

Medio Oriente: las compañías aéreas de Medio Oriente observaron un crecimiento interanual del 5,6% en la demanda de carga aérea en junio. La capacidad aumentó un 2,5% interanual.

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Latinoamérica y Caribe: las aereas latinoamericanas y caribeñas experimentaron un aumento interanual del 3,5% en la demanda de carga aérea en junio, el rendimiento más débil de todas las regiones. La capacidad aumentó un 9,8% interanual.

África: Las compañías aéreas africanas vieron una suba interanual del 4,7% en la demanda de carga aérea en junio. La capacidad disminuyó un -7,1% interanual.