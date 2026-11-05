En esta noticia <b>Cuestionamiento</b>

La imagen tranquila del puerto de Ushuaia cambió cuando un importante grupo de trabajadores excluidos por la intervención, se manifestaron en el acceso a la terminal portuaria al ritmo de bombos y flameando sus banderas.

No fue una manifestación común, en esta oportunidad un grupo de vecinos se sumó al reclamo, y fortaleció el volumen de la movilización. Tras nueve meses de la irrupción del gobierno nacional sobre la gestión portuaria fueguina, el ambiente se viene recalentando sin que haya ninguna señal para resolver el diferendo entre la Provincia y el Poder Ejecutivo. Esto suma más incertidumbre sobre un futuro que aparenta darle continuidad a la intervención.

Según datos del portal Informe Marítimo, la manifestación, como de costumbre se realizaba pacíficamente, hasta que cerca del medio día llegó la noticia de que el sector empresario turístico quería iniciar un canal de dialogo ante lo que ellos consideraban, un perjuicio para su actividad con la continuidad de los cortes. La noticia llego de la mano de Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos.

Manifestación en Ushuaia por la intervención del puerto.

Frente a este escenario, cinco entidades empresariales vinculadas al comercio, el turismo y la actividad hotelera de Tierra del Fuego emitieron un comunicado cuestionando los cortes y reclamaron medidas para garantizar la continuidad de las operaciones durante la temporada de cruceros.

En el documento difundido, titulado “Ushuaia sigue sin las garantías de previsibilidad que necesita su temporada de cruceros”, las organizaciones expresaron “preocupación ante la falta de medidas concretas que garanticen la previsibilidad y el normal desarrollo de la temporada de cruceros”.

También reclamaron por eventuales interrupciones portuarias que, según las organizaciones, fueron dirigidas a empresas navieras y actores internacionales del sector. “A los cortes ya registrados se suman las advertencias de nuevas medidas y las comunicaciones enviadas a navieras, organismos y medios especializados internacionales sobre posibles interrupciones en la operatoria portuaria”, indicaron.

Cuestionamiento

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, por su parte, volvió a cuestionar la intervención del Puerto de Ushuaia y sostuvo que el conflicto de fondo está relacionado con el avasallamiento de las facultades provinciales. Reclamó que se ponga fin a la medida y que se restituyan a la Provincia las competencias sobre la terminal portuaria.

A través de redes sociales, manifestó que “Como dijimos desde el primer día: el problema nunca fue la gestión provincial del puerto de Ushuaia, sino el avasallamiento de las facultades de Tierra del Fuego”. Además, señaló que “El puerto es soberanía, desarrollo y futuro. No se puede hablar de federalismo mientras se desconocen las atribuciones de la Provincia, bajo pretextos infundados y sin sustento”.

Además, el Gobernador fueguino aseguró que “La Justicia debe avanzar, esclarecer los hechos y los intereses que están detrás de la determinación que atacó directamente la autonomía provincial, sus derechos y competencias. La intervención federal debe terminar. Es hora de devolverle a Tierra del Fuego lo que le corresponde: la capacidad de decidir sobre su propio puerto”.