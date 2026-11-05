Los trabajadores destacaron que no se oponen al progreso, la eficiencia y la competitividad de la Marina Mercante.

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Los gremios agrupados en la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) denunciaron en un comunicado el proyecto de proyecto de ley de Marina Mercante que impulsa el gobierno porque “profundiza la extranjerización del transporte por agua, amenazando el empleo argentino, las empresas nacionales, la industria naval y nuestra soberanía logística”.

Tras señalar que no se oponen al progreso, la eficiencia y la competitividad de la Marina Mercante, advirtieron que no aceptan que, “en nombre de la reducción de costos, se pretenda sustituir nuestra bandera sin corregir las asimetrías económicas, tributarias y operativas que perjudican al transporte nacional”.

Asimismo, advirtieron a quienes presentan las banderas extranjeras como única solución para sus economías regionales, contraponiendo engañosamente miles de trabajadores de tierra con un supuesto puñado de trabajadores embarcados.

Cadena productiva

“ No existen trabajadores argentinos de primera y de segunda. Todos integramos una misma cadena productiva que comprende familias, puertos, talleres navales, proveedores, escuelas de formación y miles de empleos directos e indirectos . Defender el trabajo de unos no puede justificar la sustitución de otros por trabajadores extranjeros”, destacaron en el comunicado.

En FESIMAF señalaron que existe una serie de preguntas que nadie parece querer responder: ¿qué sucederá cuando desaparezca nuestra flota y el transporte de las cargas argentinas quede concentrado en manos de empresas extranjeras, particularmente de bandera paraguaya?

¿Quién garantizará entonces tarifas competitivas? ¿Quién impedirá que esa posición dominante termine imponiendo precios y condiciones a nuestros productores y economías regionales?

“Destruir la competencia nacional para depender de un eventual monopolio extranjero no es reducir costos: es hipotecar nuestro futuro”, aseguraron.

A juicio de FESIMAF, la solución exige infraestructura portuaria, integración multimodal, equidad tributaria, recuperación de capacidad de transporte y una verdadera política de promoción de la bandera argentina. Por tal motivo, le exigieron al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional que cualquier reforma garantice la defensa del cabotaje, la Marina Mercante, el empleo argentino y la participación efectiva de sus organizaciones representativas.

El comunicado lleva las rúbricas de los secretarios generales de los gremios que integran la FESIMAF: Mariano Vilar (SICONARA), Eduardo Mayotti (Jefes y Oficiales Maquinistas Navales), Raúl Omar Durdos (SOMU), Jorge P. Tiravassi (Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante), Mariano Moreno (Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo), Oscar Mendoza (Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales), Leandro A. Montero (SEEN), Hernán Pablo Gavito (CJONR) y Javier Pascual (Comisarios Navales).