Se abordarán las perspectivas y desafíos nacionales e internacionales desde la opinión de expertos del sector.

En esta noticia <b>Espacio abierto</b>

Como sucede cada dos años, Mar del Plata volverá a ser el epicentro del sector industrial naval para consolidarse como el hub de este rubro clave para la economía argentina.

Del 18 al 20 de noviembre de 2026 en el NH Hotel Provincial se desarrollará la novena edición de la exposición y feria Einaval. La muestra se expande para conectar la capacidad productiva y la cadena de valor con la innovación tecnológica, el desarrollo y la comunidad educativa.

Durante tres días, participarán de esta edición los principales referentes del sector. ABIN

Organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), el Encuentro Internacional de la Industria Naval es un espacio único que combina los negocios y el networking estratégico con la calidez y el sentido de pertenencia local. Los principales representantes de la industria naval, la marina mercante, los servicios marítimos, la logística y los puertos se encuentran aquí para analizar conjuntamente la situación del sector, como así también las perspectivas y desafíos que se presentan a nivel nacional e internacional.

Espacio abierto

“Hoy más que nunca, el crecimiento de la industria naval depende de las nuevas generaciones. Por eso, Einaval 2026 se propone ser un espacio abierto al sector educativo, vinculando a escuelas técnicas y universidades con el trabajo real de los astilleros, las nuevas tecnologías y las oportunidades de desarrollo profesional ”, destacaron desde la ABIN.

Experiencias interactivas abiertas al público. ABIN

Durante tres días, participarán de esta edición directores y gerentes de astilleros, públicos y privados, nacionales e internacionales; empresas armadoras argentinas y del extranjero, así como representantes de toda la cadena de valor de este estratégico sector productivo.

También se harán presentes autoridades nacionales, provinciales y municipales, instituciones de defensa y seguridad como la Armada y la Prefectura Naval Argentina, autoridades portuarias del corredor fluvial y marítimo de la Argentina y del exterior, profesionales del sector y periodistas especializados.