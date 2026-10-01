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Los productores de frutas, hortalizas, carnes y pescados de la Argentina y Sudamérica que viajen a la Fruit Attraction, del 6 al 8 de octubre en IFEMA Madrid, encontrarán una novedad que cambia la ecuación logística de sus exportaciones. El miércoles 7, a las 14 horas de España, PTP Group presentará la inauguración de su nueva terminal de frío en La Cabezuela–Puerto Real, que en las últimas semanas recibió al embajador argentino Wenceslao Bunge y a la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, entre otras autoridades.

La instalación suma 20.000 posiciones de pallets en 12 cámaras de 800 m² cada una para congelados y refrigerados; almacenes aduaneros ADT y LAME para mercadería en tránsito; un Centro de Inspección Fronterizo para productos vegetales y cárnicos, y 10 muelles de carga para cross docking de camiones y contenedores. Opera buques reefer convencionales, cuenta con rampa Ro-Ro para el norte y el oeste de África, atiende short sea shipping con el norte de Europa y tiene acceso directo a ferrocarril y carretera.

“Estamos a un paso de comenzar operaciones. Esta terminal tiene como fin cambiar la matriz logística de La Cabezuela y del Puerto de la Bahía de Cádiz, en conjunto y colaboración con toda la comunidad portuaria, y convertirla en la puerta de entrada de la carga refrigerada de Sudamérica y África a Europa”, afirmó Diego Nieves, country manager de PTP Ibérica.

El momento no es casual. Desde el 1 de mayo de 2026 rige en forma provisional el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, por el cual el bloque europeo liberalizará el 82% de sus importaciones agroalimentarias procedentes de la región.

Ser competitivos

“ El acuerdo UE-Mercosur abre la puerta, pero no alcanza con que baje el arancel: hay que llegar antes, con la cadena de frío intacta y a menor costo que la competencia . Para el productor argentino y sudamericano, tener un hub propio dentro de la Unión Europea es hoy la única forma de ser competitivo. Eso es lo que venimos a ofrecer desde Cádiz”, sostuvo Guillermo Misiano, presidente de PTP Group.

En el origen, el escenario también cambió. El Gobierno nacional firmó el contrato de concesión de la hidrovía con la empresa belga Jan De Nul, por 25 años y a riesgo empresario, sin aval del Estado.

“La decisión del Gobierno de avanzar definitivamente con la concesión del dragado y balizamiento de la hidrovía es una señal decisiva. Aporta seguridad jurídica, seguridad técnica en la navegación y competitividad para toda la producción agroalimentaria que baja por el Paraná. Un extremo de la cadena se ordena en la hidrovía y el otro, desde ahora, en Cádiz”, señaló Miguel Álvarez, director de Relaciones Institucionales de PTP Group.

Para los productores, la propuesta se traduce en beneficios concretos: una sola escala para descargar, inspeccionar y almacenar; la posibilidad de mantener la mercadería en depósito aduanero y nacionalizarla según la demanda, y distribución por tren o camión hacia los principales centros de consumo de España y la Unión Europea.

“Los esperamos en Madrid”, invitó Misiano. Junto a Diego Nieves y el equipo de PTP Group, recibirá a productores, exportadores, cámaras y operadores logísticos en el stand 4D25 de Fruit Attraction, donde el miércoles 7 de octubre, a las 14 horas, se realizará la presentación inaugural de la Terminal de Cargas Refrigeradas de Cádiz: la nueva puerta de entrada de los alimentos sudamericanos a más de 450 millones de consumidores europeos.