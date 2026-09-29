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En una jornada organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el director Financiero de PTP Group, Juan Pelliccioni y su CFO, Celeste Gaincerain presentaron dos relevantes proyectos de infraestructura y desarrollo clave ante diversas entidades financieras e inversores.

Juan Pelliccioni y Celeste Gaincerain de PTP presentaron dos relevantes proyectos de infraestructura y desarrollo ante el CFI.

PTP es un holding de capitales argentinos enfocado en la logística integral y operaciones de terminales portuarias en Sudamérica y Europa. Su objetivo central es articular esfuerzos públicos y privados para impulsar el crecimiento productivo y logístico y para ellos presentó sus proyectos de inversión en Puerto Ibicuy y Zona Franca Santafesina en puerto Villa Constitución.

El marco de la jornada no pudo ser mejor. Participaron representantes de las once provincias portuarias argentinas, del Ministerio de Economía de la Nación y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (AMPyN).

Capacidad logística

Pelliccioni y Gaincerain destacaron en la oportunidad que el proyecto Puerto Ibicuy está enfocado en potenciar la capacidad logística, portuaria y de infraestructura estratégica para consolidar a la región como un nodo de transporte clave.

Participaron representantes de las once provincias portuarias argentinas, del Ministerio de Economía de la Nación y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (AMPyN).

Asimismo, el proyecto Zona Franca Santafesina - Puerto Villa Constitución se orienta a promover el desarrollo industrial y la ampliación y modernización de servicios productivos para atraer nuevos negocios a la zona.

“Agradecemos al CFI por generar este espacio de vinculación estratégica y a las instituciones financieras por su interés en acompañar proyectos que transforman el territorio. Desde PTP trabajamos junto a las provincias en el marco del Plan de Competitividad Portuaria de la Estrategia Federal Logística y el Banco Federal de Proyectos de Inversión, acompañando el desarrollo de iniciativas que fortalezcan los sistemas portuarios y su integración logística”, señalaron desde la compañía en un comunicado.